Quan els clubs de bàsquet es queden sense jugadores

Els dos equips catalans de la Lliga Endesa, l’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu, han ideat un mateix pla durant aquest temps d’inactivitat: deixar marxar a casa les seves jugadores amb el compromís de tornar al club quan la competició es reprengui. “Totes tenen contracte, però les hem autoritzat a fer el pas. Si la Lliga es reactiva, estan obligades a venir. I entenem que si això passa, els espais aeris estaran oberts i podran viatjar amb tranquil·litat. A més, ningú m’ha dit que no vol tornar”, ha reconegut Cayetano Pérez, el president de l’Spar Citylift Girona, en unes declaracions a Catalunya Ràdio. Durant el cap de setmana Sonja Vasic i Tijana Andusic s’han desplaçat a Sèrbia, mentre que Adaora Elonu ha comunicat la seva voluntat d’intentar anar als Estats Units. “Suposo que tenen por que les fronteres tanquin i després no puguin marxar”.

Precisament el neguit va provocar la rescissió de contracte de Sydney Wiese amb el Cadí La Seu: l’americana, amb l'objectiu de no patir cap contratemps a l'hora de tornar a casa, va demanar cancel·lar la seva estada a Catalunya. “Des de la nostra entitat posem per davant tota voluntat personal de les nostres jugadores professionals, i entenem la situació i el desig de la jugadora”, afegia el club en el seu comunicat. Fins al moment, el cas de Wiese és l’excepció. De la plantilla de Bernat Canut han marxat Jovana Nogic (Sèrbia), Tinara Moore (Estats Units) i Elin Gustavsson (Suècia). Pel que fa a les nacionals, algunes han optat per quedar-se a la Seu i d’altres s’han dirigit als seus llocs de procedència. A la plantilla se la va informar en una reunió interna i, com passa a Girona, han adquirit l’acord de reaparèixer quan tot torni a la normalitat.

La realitat, que canvia a gran velocitat, és insòlita. Ningú sap què pot passar en les pròximes hores. El que sí que tenen clar és el valor de la paraula. Quan la incertesa s’acabi, les jugadores recuperaran la defensa del seu escut. Això, esclar, sempre que la competició continuï. Cayetano no posa la mà al foc. “Totes les variables estan sobre la taula, tot i que hem de reconèixer que té mala pinta. No creiem que la competició es reprengui. S’han posposat dues jornades, però és molt difícil que es jugui el que queda”. A part dels partits ajornats, falten dues jornades més per acabar el campionat. En total, quatre partits més les eliminatòries finals que decideixen el campió. Però la decisió de la FIBA de suspendre definitivament l’Eurolliga i l’Eurocup, en què l’Spar Citylift Girona s’havia d’enfrontar al Reyer Venècia, fa pensar que la FEB podria prendre la mateixa decisió. “Veient les dificultats que hi ha, ho acceptem amb resignació. És molt més senzill suspendre una competició europea que no pas una Lliga, però veurem com acaba tot plegat. Són moments complicats”, admet el cap visible de les gironines, que es lamenta del curs ple d’infortunis que li ha tocat viure, amb inundació de Fontajau i pèrdues econòmiques incloses. “Ha sigut un any molt dur, però esperem sortir-nos-en”, diu.