Aprendre a ballar sota la pluja

Asier de la Iglesia estava assegut al sofà mirant la televisió quan va intentar canviar de canal i el dit polze no li va respondre. El jugador no va entendre res i en un primer moment va atribuir la limitació a una mala postura, però la situació va empitjorar i, cinc dies després, ja amb el cos mig adormit, va anar al metge. Les proves van diagnosticar-li una esclerosi múltiple. Ell ni sabia què era, de manera que es va informar sobre el tema.

Tot i perdre la sensibilitat de les mans, la seva gran prioritat va ser seguir jugant a bàsquet. No li va anar malament. La temporada passada va jugar 35 minuts de mitjana a la Lliga EBA. A més, va disputar un partit amb el Gipuzkoa Basket a la Lliga Endesa. “Va ser una setmana molt carregada d’emocions i el partit va ser la culminació. Hi havia molta pressió, sabia que cada vegada que rebés la pilota havia de llançar, així que van ser sensacions rares. Però bé, va ser molt bonic”, recorda amb orgull. L’entrenador li va dibuixar un sistema que no s’ajustava gaire a les seves característiques físiques, però la jugada va servir per posar el focus mediàtic en la malaltia neurodegenerativa. “Volíem difusió. L’esclerosi múltiple és una malaltia molt greu, molt complicada, que tenen 47.000 persones a Espanya, i necessitàvem una cosa així”, argumenta.

Un club francès va estudiar el seu fitxatge l’estiu passat, però va descartar la incorporació quan va saber que estava malalt. “Els vaig dir que en aquell moment no em dedicava al bàsquet, però que m’interessava perquè era un repte. Els vaig dir que volia que sabessin la meva història”, recorda De la Iglesia, que els va explicar que ha de seguir un tractament diari i que hauria de viatjar almenys cada sis mesos a Sant Sebastià per anar a l’hospital. Va ser aleshores quan els responsables del club francès van començar a dubtar. “Et posen una barrera. Quan tu fas les coses ben fetes ja tens una etiqueta i et posen impediments, tot i que potser no en tens”, explica el jugador, que diumenge va rebre un homenatge al Palau Olímpic de Badalona. “No esperis que passi la tempesta, aprèn a ballar sota la pluja”. Aquest és el lema de l’Asier, que es dedica a difondre i sensibilitzar sobre l’esclerosi múltiple en xerrades, conferències i campanyes. Les seves polseres solidàries serveixen per recaptar fons i dedicar-los a la investigació. “Vull aconseguir que quan a algú li detectin la malaltia no pensi que al cap de sis mesos o tres anys estarà en una cadira de rodes”, resumeix.