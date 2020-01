L’Extremadura visita Montilivi, que espera oblidar les tres derrotes consecutives

La il·lusió per pujar a Primera continua sent la mateixa, però el nefast primer tram de curs fa que el Girona canviï una mica el seu posicionament. S’ha acabat parlar de l’ascens com a objectiu ineludible. I no perquè no ho sigui, que ho és, sinó perquè la realitat ara com ara diu que els homes de Pep Lluís Martí no disputarien ni en les eliminatòries de play-off. Cal baixar un esgraó el missatge i centrar-se en el dia a dia, començant pel partit amb l’Extremadura (20 hores, Movistar LaLiga). “Tenim una necessitat, que és la de guanyar, però la tenim cada diumenge. La situació no varia, hagi passat el que hagi passat anteriorment. Veig els jugadors bé, amb ganes i entrenant-se com toca, pensant únicament en sumar els tres punts”, argumenta el tècnic balear, que a Cartagena va sorprendre amb el retorn al 3-5-2 i que deixa la porta oberta al nou canvi de sistema. “Estudiem diferents dibuixos, perquè quan arribi el moment en què creiem que ho hem d’utilitzar tothom sàpiga què és el que s’ha de fer. Hem de ser un equip viu, mòbil i amb la capacitat de trobar espais”.

Els blanc-i-vermells, sense el lesionat Samu Saiz, posaran en dansa l’onze de gala per intentar trencar la mala dinàmica de les últimes setmanes. Perquè la classificació per als setzens de final de la Copa no amaga les patacades amb què els blanc-i-vermells van tancar el 2019 i han iniciat el 2020: derrotes contra el Numància (2-0), el Mirandés (0-3) i el Rayo Vallecano (1-0). “Si el cap està preparat per competir, els jugadors competeixen. La resta no és tan important; tampoc la càrrega del calendari”, afegeix Martí, havent-li preguntat pel fet que diumenge jugaran a Tenerife i que ja té a la seva nòmina Brandon Thomas, la primera incorporació d’aquest mercat d’hivern. “És un més de la plantilla, el conec i ens donarà versatilitat i profunditat. Pot jugar a qualsevol costat de l’atac, i disposa del desig d’arribar a l’àrea contrària. Està preparat per tenir minuts”. Casualitat o no, en les tres desfetes l’equip no ha marcat cap gol, desprenent una dependència de Cristhian Stuani que s’hauria de començar a repartir. “Treballo perquè l’equip tingui clars quins són els automatismes a seguir. Si no generéssim ocasions, em preocuparia, però crec que ha sigut una qüestió de falta d’encert”, confessa.

Montilivi espera l’arribada d’un pivot defensiu, però l’entrenador del Girona no amaga que encara podria incorporar-se algun actiu més. “Busquem coses que no tenim, sabent que estic content amb el que tinc. Si soc sincer, no em preocupa en excés. El que m’ocupa és tornar a guanyar i contra l’Extremadura no podem fallar”. Fins ara, Àlex Granell i Gerard Gumbau han sigut els amos del mig del camp, sense que cap dels dos tingui el perfil de contenció que requereix la posició. “Si ve un futbolista amb aquest rol, contagiarà intensitat defensiva. Però crec que els homes que estem utilitzant, inclosos Diamanka i Jozabed, poden fer la feina que volem”, finalitza Martí.