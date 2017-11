Aprendre a ser millor de la mà de les derrotes

“Sempre he sigut un malalt de l’esport. Aquesta és la clau de l’èxit”. Bernat Jaume (Igualada, 1995) no respon al prototip de jugador professional. Ni el seu look, amb un pentinat llarg, de tall surfer, ni la seva passió per l’esquaix, innocent. “Si no ho vius així, no tenen sentit el sacrifici i la dedicació. Jo m’analitzo, i si no fos un malalt no compensaria”, diu a l’ARA el vigent campió de Catalunya d’esquaix, un nen que va créixer admirant el joc del seu pare, exjugador, entre un estic d’hoquei patins i pilotes de futbol. “Va ser agafar una raqueta i quedar-m’hi enganxat. Era addictiu. Amb onze anys em descarregava vídeos de partits per l’eMule”, recorda.

Tot suma, però per ser diferent, de l’elit, no en tens prou amb l’actitud o el talent. La seva particular fórmula de la coca-cola és una barreja de proporcions mil·limètriques. “Hi ha quatre pilars: la tècnica, el físic, la tàctica i la ment. L’aspecte psicològic és el més important. És una obvietat que si no tens tècnica, físic i nocions esportives, per molt fort que siguis de cap, no faràs res. Però, i si no saps respondre a l’exigència del moment?”, explica. L’igualadí va encarar aquest plantejament al costat d’un coach per arrodonir la seva preparació. “Sempre he sigut un jugador tècnicament bo, però des que vaig començar a fer aquest treball específic he notat una millora. Cadascú funciona d’una manera diferent, no hi ha una pauta. L’esportista ha d’aprendre a rendir al màxim i a no pensar en la pressió, estar concentrat, gestionar l’ecosistema. Les coses surten bé per alguna raó”, apunta. És un credo ben traçat, “sense un suport científic”, però eficaç i que reclama una gran fortalesa personal. “Has de saber conviure amb la derrota. Jo he perdut moltíssim i és molt dur, perquè potser estàs fent-ho bé i no guanyes. Surts, estàs enfonsat, però deu minuts després has d’entendre que no en trauràs res”, comenta. La conversa té un ritme ràpid, amb respostes llargues i sense edulcorants. Jaume, de sobte, fa el primer silenci pronunciat. “És que l’esport t’ho ensenya tot. A mi m’ha donat una confiança que potser no tenia, i que molta gent no té. No et fa veure la vida d’una altra manera, no és filosofia. Senzillament et fa millorar. Si una persona vol engegar un negoci ha de saber què és la constància, el pencar fins al final. Jo sé què és entrenar-se durant tres mesos per a un torneig, anar-hi i fer-ho malament. I hi tornes, t’entrenes tres mesos més i fiques la pota”, comenta. L’actual 126 al rànquing mundial i el seu “val la pena” són una oda a l’esport minoritari: “No canvio la meva vida. Estic fent d’un hobby la meva professió -sense grans luxes-. Si ho deixo, què tinc? ¿Em poso a estudiar i treballo en una empresa a canvi de 4.000 euros al mes? Són molts diners, però és un dia a dia buit, m’horroritzaria. Hi ha gent que pensa que l’esport és un món de color de rosa i s’equivoquen. Obsessionar-se amb el número 1 mundial és una màquina de desmotivar”, assegura. La seva rutina de viatges, partits i entrenaments a Igualada i al gimnàs Metropolitan Galileo de Barcelona dona els seus fruits.

Aquest estiu va superar l’egipci Karim Abdel Gawad, vigent campió del món, en un partit d’exhibició a Barcelona. “No em trec mèrits, vaig jugar a un nivell molt alt. Però el rival va venir sense fer pretemporada, a fer quatre classes i a distreure’s contra un jugador que no és reconegut. La maduresa d’un esportista d’esquaix se suposa que són els 30 anys. Haig de seguir millorant”, raona. Jaume és sincer, però és encara més competitiu. “Si les coses van bé, el gener del 2019 estaré entre els 50-60 millors, jugant Super Series. La clau és ser regular, fer bons resultats i pujar posicions al rànquing. Ho vius tot amb molta intensitat, però has de saber desconnectar. No tinc una vida normal, però al cap i a la fi tinc 21 anys”.