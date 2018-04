Acostar postures amb la grada d'animació, el primer repte de Roger Guasch

Tres setmanes després d’assumir les funcions com a nou director general corporatiu de l’Espanyol, Roger Guasch s’enfrontarà aquest divendres a un dels problemes que ha anat arrossegant l’entitat en els últims anys, la tensió amb els grups d’animació. De bracet dels responsables de l’àrea social, Guasch es reunirà amb la Grada Canito i la Penya Juvenil —per separat— per intentar acostar postures arran dels conflictes viscuts en els últims mesos. El més recent, la prohibició d'accedir a l’estadi a prop de 300 socis del primer grup que va entrar en vigor l'1 d’abril. El fet que l’Espanyol no torni a jugar a l’RCDE Stadium fins dimarts que ve, dia 18, dona cert marge de temps per solucionar una problemàtica que l’entitat no vol que creixi.

El club, com va explicar l’ARA el 3 d’abril, des del novembre ha anat informant els socis afectats de la zona d’animació dels requisits que els imposen els Mossos, que exigeixen firmar un document que implica cedir dades personals a fitxers policials. Una mesura que no ha agradat a part dels aficionats del grup (prop de 700 sí que van accedir a firmar el document), que la consideren abusiva, il·lícita i única en una grada d’animació europea. El mateix grup ja porta dies instant els seus membres a cancel·lar la signatura. En aquest sentit, Guasch, que va presentar-se davant dels mitjans de comunicació en una reunió privada, té previst actuar com a solucionador del conflicte. En primer terme, buscarà la informació exigida per la fiscalia i els estaments policials per conèixer la legalitat dels requisits demanats per accedir a Cornellà-El Prat, i després procurarà oferir una solució als aficionats afectats perquè puguin entrar en el pròxim partit. Les trobades amb els grups d’animació també li serviran per conèixer, de primera mà, les postures de dos col·lectius a qui van haver de separar el curs passat en fracassar la Grada Incondicional 1900.

Un nou pla estratègic

La missió principal al club del fins ara director general del Liceu serà elaborar un nou pla estratègic que, sense perdre l’essència del que va presentar el seu antecessor, Ramon Robert, l’estiu del 2016 ( el Pla Director 2020), sí que viurà una reestructuració per actualitzar les possibilitats del club a la situació actual. Bàsicament, aportar una perspectiva més realista que, sense allunyar-se d’objectius com Europa, no caigui en l’error de posar-li dates. Guasch, que va definir-se com algú més reflexiu que emocional, tindrà un rol cabdal en l’apartat financer, on haurà de buscar nous recursos després de les restriccions del govern xinès a Rastar. La intenció és presentar aquest pla a finals d’aquest curs i que ja estigui implementat en l’inici del vinent. Alhora, tindrà altres missions, com acostar el club als aficionats, donar un impuls al 'ticketing', millorar els ingressos per patrocinadors, potenciar l’àrea digital i buscar ambaixadors de l’entitat i un portaveu que sigui coneixedor del dia a dia, que tingui perfil periquito i que, alhora, sàpiga traslladar el discurs en matèries més institucionals.