Apuntalar el cinquè lloc passa per Munic

Malgrat que matemàticament encara sigui possible, aconseguir la quarta plaça a l’Eurolliga i, per tant, el factor pista per als play-offs sembla un quimera per al Barça Lassa. Amb aquest pretext, el principal objectiu del conjunt blaugrana radica ara en apuntalar el cinquè lloc i assegurar-se, d’aquesta manera, tornar a disputar els play-offs de l’Eurolliga després de dos anys de dolorosa absència. Per fer-ho, el conjunt de Svetislav Pesic saltarà aquest vespre (20 h, Movistar Deportes) a la pista del Bayern Munic amb l’objectiu d’aconseguir la victòria.

El tècnic blaugrana coneix de ben a prop el seu rival d’avui, ja que va dirigir el conjunt alemany entre el 2012 i el 2016, i el seu fill Marko és executiu del club. L’enfrontament entre el Barça i el Bayern Munic és important per als blaugranes, però per als alemanys té una caràcter pràcticament definitiu, ja que estan esgotant les poques opcions que els queden per classificar-se entre els vuit primers a falta tres jornades per al final de la fase regular.

El Barça no renuncia a la quarta plaça, que ara mateix ocupa l’Anadolu Efes, malgrat saber la dificultat que té aconseguir-la. Els blaugranes, amb una victòria menys que els turcs, tenen un calendari final més bo, però els d’Istanbul tenen guanyat l’average.

“El Bayern és un equip que, si està bé físicament, pot competir contra qualsevol. Ho van demostrar, per exemple, quan van derrotar el Fenerbahçe a casa [90-86], tot i que és cert que a vegades els falta experiència”, va valorar en la prèvia Svetislav Pesic. Pel que fa al seu últim matx, els alemanys van ser derrotats dimarts amb claredat (86-69) a la pista de l’Olympiacos grec.

Per la seva part, el Barça va guanyar amb claredat (93-64) el Gran Canària el mateix dia i la seva visita a Munic suposarà el seu últim duel a domicili de la fase regular. “Hem de fer un bon partit per controlar el joc i no hi ha cap motiu per pensar que no podem jugar com contra el Gran Canària”, va afirmar Pesic en un missatge d’optimisme.

Séraphin i Hanga, dubte

Per a aquest partit, el tècnic serbi té els dubtes de Kevin Séraphin i Ádám Hanga. Cap dels dos no va participar en la victòria contra el conjunt canari, però Pesic va voler restar importància a l’assumpte afirmant que és difícil poder comptar “sempre” amb tots els jugadors al llarg de la temporada.