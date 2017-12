Àrbitre de Primera Divisió gai, i què?

Malament rai quan un àrbitre és protagonista durant un partit. Però que ho sigui abans del matx pot ser positiu. El que ha passat a la lliga suïssa n’és un exemple. El col·legiat Pascal Erlachner, de 37 anys, ha acaparat tota l’atenció mediàtica després que tot just fa una setmana es convertís en el primer àrbitre de la Primera Divisió que es declara obertament gai. I ho ha fet per proposar el debat d’un -encara- gran tabú: el de l’homosexualitat en el futbol. “Si no se’n parla, el tema s’estanca. I un estancament és un pas enrere”, va raonar en l’entrevista al diari Blick, amb la qual va decidir sortir de l’armari.

Sis pàgines va dedicar aquest rotatiu a Erlachner. A punt d’acabar el 2017, l’orientació sexual d’un àrbitre hauria de ser una notícia breu. Nosaltres podem ser gais. O un familiar, o el veí, o polítics, actors o presentadors de televisió que coneixem, i no se’n fa cap tractament informatiu especial. Però per bé que molts lectors puguin convenir que els importa un rave la vida privada d’un col·legiat de Primera, la realitat és que el futbol, en determinats contextos, és un dels últims bastions de l’homofòbia.

Sense anar més lluny, un futbolista del Lausana, Benjamin Kololli, es va afanyar a dir que espera que al seu equip no hi hagi cap homosexual, o que, en tot cas, no ho manifesti, perquè “podria crear conflictes”. Aquesta és una prova elemental -al marge del que encara se sent a la grada- de quanta pedagogia cal fer-ne. Casualitat o no, justament aquesta jornada Erlachner arbitra el partit entre el Lausana de Kololli i el Zuric. Missatge ferm, el d’aquesta designació, per avançar cap al respecte i el reconeixement de la diversitat.

Encara hi ha moltes persones que pateixen per haver d’amagar la seva homosexualitat. Erlachner desitja poder ajudar altres persones amb la seva experiència. Ell surt de l’armari just ara que acumula gairebé 80 partits a Primera, és professor de gimnàstica i natació en una escola i treballa també a l’ajuntament del seu poble. Ara bé, ha fet el pas de manera ben meditada. Primer a través d’una entrevista, el dia 21 en surt un documental a la televisió suïssa i després ja s’arriba a l’aturada d’hivern de la lliga perquè el tema pugui reposar amb calma. Aquesta escenificació calculada mostra fins a quin punt Erlachner recela de l’entorn del futbol i quina ha sigut la necessitat de preparar-se el terreny amb cautela.

A l’agost Ryan Atkin es va convertir en el primer àrbitre anglès gai del futbol professional (a la Cinquena Divisió). A Espanya, és mediàtic el cas de l’àrbitre de regional Jesús Tomillero. Els referents són pocs, però és entre tots que es combat l’homofòbia.