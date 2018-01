El Valladolid fa més gran la ferida del Barça B (0-1)

Nova derrota del Barça B. L'equip de Gerard López ha estat derrotat pel Valladolid (0-1), amb gol de Jaime Mata a la segona part, i ha sumat tot just un punt dels darrers 15. El filial seguirà en descens després d'una ratxa de resultats molt dolenta, amb un sol triomf en els darrers 13 partits de lliga.

Necessitats de punts, els dos equips han completat un primer temps en el qual la por a l'error s'ha imposat al joc. Després de tres jornades sense sumar els tres punts, Gerard ha apostat per un 3-5-2, un sistema inèdit amb tres centrals i dos carrilers. Malgrat els canvis, el joc blaugrana, sense el sancionat Carles Aleñá, no ha millorat i en el primer quart d'hora ha estat el Valladolid qui s'ha aproximat tímidament a la porteria defensada per Ortolà. El més perillós ha estat Hervías que, per la banda dreta, buscava esquerdar la defensa blaugrana. Ho ha aconseguit en una ocasió, però el seu centre no l'ha pogut aprofitar cap davanter.

A poc a poc, els locals s'han anat assentant amb el nou sistema i, malgrat que no aconseguien dominar el joc a través de la pilota, s'han acostat a la porteria de Masip que, no obstant això, ha estat un espectador més del partit. Abel Ruiz, amb alguna pinzellada aïllada de la seva qualitat, animava uns primers 45 minuts sense història.

El ritme lent dels dos equips s'ha mantingut després de la represa. El Barça B ha explotat la velocitat d'Arnaiz com a principal argument per crear perill, si bé els dos trets més perillosos han arribat de les botes de Miranda, que ha tallat Masip sense massa problemes. Davant les poques idees del seu rival, el Valladolid ha començat a créixer. Trobaven els de Sampedro superioritats per la banda dreta i les arribades, ben defensades per la defensa blaugrana, han augmentat.

En aquestes, Borja ha fregat el primer gol en el minut 70. Davant la passivitat de la defensa blaugrana, el migcampista del Valladolid s'ha plantat sol a l'àrea i, en el mà a mà, no ha pogut superar Ortolà. El gol dels visitants no ha tardat a arribar. En el minut 78, Anuar ha traçat una internada per la dreta, s'ha inventat un centre precís i Mata, sense oposició, ha posat el cap a l'interior per superar l'arquer blaugrana amb un remat bombat.

Després del gol, ho ha intentat amb més cor que futbol l'equip blaugrana. Prova d'això és que l'ocasió més clara ha estat un llançament de falta del migcampista del Juvenil A Sergi Gómez que ha solucionat, atent, Masip.