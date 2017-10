Arnaiz, cremant etapes entre elogis

En tot just un any, José Arnaiz ha passat de ser un prometedor jugador que jugava per primer cop un partit a la Segona Divisió amb el Valladolid a debutar amb el primer equip del Barça marcant un gol i jugant a un nivell molt alt. El futbolista de Talavera de la Reina, de 22 anys, va debutar amb el primer equip blaugrana el mateix dia que ho feia el lateral Marc Cucurella, i va deixar detalls que el van convertir en un dels protagonistes del matx, especialment a la segona part, quan va tocar la pilota el doble de cops que a la primera. Arnaiz va treballar en la pressió i va recuperar 12 pilotes, va fer les passades amb encert i sobretot va deixar a terra els rivals amb les seves jugades individuals per la banda marca de la casa.

“És el millor debut possible, ho admeto. Tenia molta il·lusió, però no pensava que seria titular quan em van convocar -va dir el jugador de Talavera de la Reina-. He començat una mica regular, i després de mica en mica m’he deixat anar”. “El meu equip és el filial, però estaré a punt per al que toqui quan Valverde em cridi. M’ha felicitat pel partit, però tinc clar quin és el meu lloc ara”, va explicar el jugador. “Ha respost bé en un escenari que tenia aquesta funció. Segur que podrà tenir pes en el futur”, va dir Valverde d’ell. “Té bon xut i té la porteria rival dins del cap. Ens ajudarà molt, segur. Ha fet un primer pas”, afegia l’entrenador. Fitxat per 3,4 milions d’euros, Arnaiz va ser una de les grans apostes de la direcció esportiva per reforçar el filial de Gerard López, un tècnic que parla molt bé del jugador. També en parlar bé Paco Herrera, el tècnic català de l’Sporting de Gijón, que el va fer debutar a Segona amb el Valladolid ara farà una temporada. De fet, el Valladolid va saber ahir que cobrarà 100.000 euros més, pactats dins del contracte com a clàusula si arribava el debut amb el primer equip d’un Arnaiz que va dedicar el gol a la seva filla, nascuda fa poc.

Alcácer, sincer

Qui també va aprofitar el partit de Copa va ser Paco Alcácer, que sol jugar poc. El davanter valencià va admetre que havia d’aprofitr l’ocasió: “No estic tenint gaires minuts, és cert, però cal treballar i estar a punt quan arriba un partit, respectant les decisions del tècnic”. D’Alcácer, precisament, Valverde en va dir que “sempre es mou bé entre els centrals rivals, fa una gran feina”. “Hauria pogut fer més gols, estic content per la seva aportació”, va afegir. El tècnic blaugrana va voler ressaltar la dificultat de “jugar contra l’entusiasme dels equips rivals”, especialment amb “jugadors que tenien pocs minuts, com Vermaelen, que ha jugat un gran partit, amb molta seguretat, o Cillessen”.