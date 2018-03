Arrels blanc-i-blaves en la defensa de Quique Setién

El Betis, rival d’aquest vespre (20.45 h, BeIN LaLiga) de l’Espanyol, acull des d’aquesta temporada tres centrals formats a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Marc Bartra, Jordi Amat i Zou Feddal -juntament amb l’extrem Cristian Tello, també ex blanc-i-blau- han trobat al conjunt andalús l’espai on consolidar-se a Primera després de diferents experiències a la Lliga i l’estranger.

Tots tres van viure experiències força diferents a l’Espanyol -Amat va ser l’únic que va debutar a Primera-. “Va ser l’època més maca de la meva vida, 12 anys amb molt bons moments i records. És un dels millors planters d’Espanya i ho continua demostrant, tothom li té un gran respecte, jo hi vaig aprendre i gaudir molt. L’Espanyol és casa meva, em segueixo sentint periquito, però els futbolistes evolucionem i hem de buscar el nostre camí”, assegura a l’ARA el defensa maresmenc. Amat va haver de marxar al Swansea City el 2013 pels problemes econòmics dels periquitos, i l’estiu passat el club el va sondejar per tornar. “Volia tornar a la Lliga. Hi va haver alguna conversa, però no es va proposar res formal. Va ser aviat, però el Betis va apostar molt per mi, i m’agradava molt la idea de joc de Quique Setién”, afegeix.

Bartra, el fitxatge de més renom dels andalusos aquest hivern, només hi va passar dos cursos abans que el Barça, el 2002, el pesqués en edat de segon any d’aleví, juntament amb el seu germà, Eric, i altres jugadors com Isaac Cuenca, trencant la regla no escrita de no-agressió entre els dos planters. Bartra, captat per Josep Manel Casanova, va ser blanc-i-blau dels 8 als 10 anys. “Era una bona ocasió per aprendre, però quan va venir el Barça ni m’ho vaig pensar. Soc culer”, va assegurar el tarragoní, que a l’estiu ja va enfrontar-se a l’Espanyol amb el Dortmund, en un amistós amb triomf periquito.

També va ser poc exitosa l’etapa de Feddal, que aquest vespre no podrà jugar per una lesió al tendó d’Aquil·les. El central marroquí va començar als sis anys a la ja desapareguda Penya Blanc-i-Blava Vilamalla i Peralada, i després de diferents etapes per clubs catalans i espanyols, va tornar al filial de l’Espanyol, on va arribar a anar citat amb el primer equip amb Mauricio Pochettino. “No em sento exjugador de la primera plantilla. No vaig arribar a debutar a Primera, no vaig fer aquest pas. Ho vaig passar bastant malament. Vaig tenir una lesió i va ser una mica difícil, però és passat. Pochettino confiava en mi, però vaig haver de buscar-me la vida”, va reconèixer fa uns mesos. Feddal serà l’únic dels tres que seguirà des de la grada un partit entre dos aspirants a Europa amb gran presència de la factoria de Sant Adrià.