Arrenca el Sis Nacions més desigual dels darrers anys

Després d’imposar-se en les edicions de 2016 i 2017 i d’haver completat diverses gires internacionals contra les potències de l’hemisferi sud amb un balanç de victòries molt positiu, pràcticament ningú pot dubtar a l’hora d’etiquetar la selecció anglesa com la gran favorita per guanyar el Trofeu de les Sis Nacions d’aquest any. El XV de la Rosa –sobrenom de la selecció anglesa- és el conjunt més equilibrat d’Europa, probablement menys plàstic i espectacular que alguns dels seus rivals però terriblement potent i eficaç, amb una capacitat de lluita i sacrifici que l’han portada a imposar la seva hegemonia al Vell Continent durant els darrers anys. L’objectiu dels homes dirigits per Eddie Jones és sumar el seu tercer títol consecutiu, una fita només assolida pels anglesos un cop durant els anys 1912, 1913 i 1914, ja fa més d’un segle.

La major part de les seleccions participants es troben un esglaó per sota dels anglesos, i potser només Gal·les i Irlanda (on juga el barceloní Jordi Murphy) poden mirar de contrarestar el poder anglès, però disputaran els seus partits contra el XV de la Rosa a Twickenham, la catedral del rugbi anglès, una fortalesa gairebé inexpugnable. França, capitanejada pel nord-català Guilhem Guirado, viu una profunda crisi de joc i resultats des de fa algunes temporades que el flamant seleccionador Jaques Brunel –tècnic de la millor USAP de la història- intentarà redreçar amb un equip ple de joves talents amb la mirada posada al Mundial que l’any vinent es disputarà al Japó.

Escòcia, per la seva banda, arriba al Sis Nacions en un gran estat de forma després de confirmar una trajectòria ascendent durant els darrers mesos. La selecció del XV del Card fins i tot va estar a punt de derrotar els totpoderosos 'All Blacks' neozelandesos al novembre a Edimburg. A més, a ningú se li escapa que Anglaterra haurà de visitar la capital escocesa durant la tercera jornada del campionat en una nova edició de la Calcutta Cup, la competició anual més antiga de la història de l’esport, que enguany podria evitar un Grand Slam anglès i fins i tot evitar que els seus eterns rivals revalidessin el títol de campions per tercera temporada consecutiva.



Per acabar, la selecció italiana intentarà evitar un any més la cullera de fusta, trofeu que se li entrega a l’equip que no és capaç de sumar cap punt al llarg del torneig. Els transalpins, tot i tenir un dels millors jugadors del món –el capità Sergio Parisse–, no han estat al nivell dels seus rivals durant les darreres temporades i no són poques les veus que demanen la introducció d’un sistema de promoció d’ascens contra el campió del Sis Nacions B, un sistema fins ara ni tan sols contemplat al llarg dels 135 anys d’història del campionat.

La primera jornada s’obre amb un Gal·les-Escòcia (14.15 h), un França-Irlanda (17.45 h) i un Itàlia-Anglaterra (demà, 16 h).