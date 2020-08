Arrenca un US Open sense Federer ni Nadal

El tenis estrena avui la nova normalitat amb la disputa del US Open, el segon Grand Slam de la temporada i el primer torneig gran des de l’aturada mundial per la pandèmia de coronavirus. Les pistes del Flushing Meadows de Nova York allarguen l’actual condició de zona 0 del tenis mundial després del simulacre del Màsters 1.000 de Cincinnati que va guanyar Novak Djokovic. El serbi serà de nou el gran reclam del circuit, que es recompon a ritme lent i sense una part dels seus caps de cartell. Les absències de Rafa Nadal i de Roger Federer fan que la posada en escena sigui inferior. Serà la primera vegada en 21 anys que cap dels dos millors tenistes de la història formin part del quadre d’un gran torneig.

El manacorí ha decidit prioritzar la temporada de terra batuda i Roland Garros, que començarà d’aquí tres setmanes. La recuperació física del suís l’obligarà a estar-se tot l’any en la seva particular bombolla de rehabilitació per defensar la condició d’esportista amb més Grand Slams (20) a partir del 2021. El tenis és una mica menys tenis amb aquests condicionants, però Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, l’argentí Diego Schwartzman i Roberto Bautista seran les alternatives a Djokovic, que arriba invicte aquest any al torneig de Nova York (23-0). El torneig, que es podrà veure per Eurosport, no té favorita al quadre femení, amb Serena Williams aspirant a igualar els 24 títols al Grand Slam de Margaret Court.