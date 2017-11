Arriba el duel més esperat entre els colíders Barça i Liceo

El duel entre els colíders de l'OK Lliga Barça Lassa i Liceo de la Corunya de dissabte (16.00 h, Esport3) acapara l'interès de la setena jornada de l'OK Lliga, un partit en el qual es pot decidir el primer líder en solitari de la competició aquesta temporada, ja que tant catalans com gallecs han guanyat tots els seus partits.

Els blaugranes arriben a la cita després de guanyar dimarts passat el Girona (4-3) però sense convèncer pel que fa al joc col·lectiu, sobretot després d'una primera meitat en què els gironins van ser superiors. El conjunt d'Edu Castro no ha acabat de trobar el seu millor joc en els últims partits, tant de l'OK Lliga com de la Lliga Europea contra el Forte dei Marmi, i això els ha fet patir més del compte per superar rivals de menor entitat.

Pel que fa als gallecs, visiten el Palau Blaugrana en el seu millor moment de la temporada després de mostrar tot el seu potencial ofensiu en les últimes jornades i en el compromís europeu contra el Lodi italià. De fet, el conjunt dirigit per Juan Copa és el més golejador de l'OK Lliga, en part gràcies a l'olfacte d'un dels homes de moda de l'hoquei patins Dava Torres, amb 10 gols en sis partits.

La setena jornada ens deixa un altre enfrontament interessant a la zona alta de la classificació. El Noia Freixenet, tercer classificat, rep dissabte (19.30 h) un Lleida que està fent un bon inici de temporada i és setè a només tres punts dels de la capital del cava. Els lleidatans hauran de remar fort si volen vèncer a la pista d'un dels conjunts amb la defensa més sòlida de la competició; només han encaixat quatre gols en els cinc últims partits que han jugat.

El Voltregà, que sembla que comença a treure el cap després d'un mal inici de temporada, rebrà dissabte (20.00 h) un Girona que s'ha desinflat i, després de dues derrotes i un empat en les tres últimes jornades, ja és sisè. Tot i això, el conjunt de Ramon Benito vol seguir fent el bon joc que ha mostrat des del principi de temporada i que va posar contra les cordes tot un Barça en l'última jornada.

El partit entre el Vendrell i el Lloret, tots dos equips empatats a set punts, obre la jornada el divendres (21.30 h), una jornada que es completarà amb l'enfrontament entre el Caldes i el Reus; l'Asturhockey rebrà el Vic, l'Igualada visitarà la pista d'un Palafrugell que ja és en posicions de descens, i l'Arenys de Munt i l'Alcoi tancaran la jornada en l'únic partit del diumenge.