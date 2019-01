Arribar a quarts: el premi del Girona a no donar res per perdut

Corria el minut 88 quan Dombia, de manera providencial, va acompanyar el xut de Borja García fins al fons de la xarxa. El 3-3 de l’ivorià contra l’Atlètic va classificar el Girona per als quarts de final, una ronda que els blanc-i-vermells coneixeran per primera vegada en la seva història. “El que va passar al Wanda és una situació que ens permet creure en el nostre creixement, es va consolidar l'ambició que transmetem cada setmana sobre el terreny de joc. Vam saber empatar un partit que teníem perdut al minut 84, estem molt feliços i és històric, però ningú pensa en res més que la salvació a la Lliga”, ha valorat Quique Cárcel, el director esportiu d’un conjunt que no coneix el seu sostre. “Veient el que hem aconseguit, qui no creu que no podem arribar més lluny? Eusebio m’ha transmès sempre que vol continuar passant eliminatòries i tota la plantilla se sent partícip d’aquest èxit. Però toquem de peus a terra i recordem que el nostre veritable objectiu és ser competitius a la Lliga i assolir la permanència. Ara ens toca un tram de calendari difícil i sabem que serà dur”. Cárcel no té cap mena de preferència per al sorteig del divendres, tot i que ha deixat clar a qui prefereix evitar. “Al Barça. No per res en concret, perquè seria una festa; però potser a escala futbolística ens desgastaria més del compte”. Si el Girona i el Barça es troben, jugarien tres partits consecutius, perquè el dia 27 tenen programat el derbi a la Lliga.

Un cop més, l’equip gironí va tenir el do de superar totes les adversitats. Com va passar en les victòries a Vila-real i a Mestalla, en l’anterior eliminatòria contra l’Alabès –a vint minuts del final estava eliminat–, o en el mateix partit d’anada, empatant un partit que perdia. Primer va capgirar el gol de Kalinic al minut 10 amb dues dianes de Valery i Stuani. Tampoc es va espantar quan va veure’s fora de la competició, amb l’aparició de Griezmann al minut 84. El Girona en va tenir prou amb tres rematades a porteria per convertir-se en el primer conjunt que marca tres gols al Wanda. “El principal actiu del cos tècnic és que ha fet possible que tothom sumi. Tenim un vestidor excel·lent, el que fa setmana a setmana és brutal: els futbolistes s'entrenen amb passió, el dia a dia és extraordinari... Hem de valorar el que tenim i no mirar tant enfora, perquè les persones que avui formen part del Girona són les veritables protagonistes d’aquesta història”, ha recordat Cárcel, que no ha descartat més moviments durant el mercat perquè un nou problema obriria un nou escenari. També ha sigut clar respecte a Stuani, a qui espera renovar aviat. “La nostra intenció és que continuï. No puc predir què passarà, però sento que ell és feliç aquí i vol continuar ensenyant el seu talent. Si hagués d’apostar, veig més factible que es quedi que no pas que marxi”.

Raúl García, presentat

En plena ressaca, el Girona ha presentat Raúl García, que fitxa pel que queda de temporada i hi arriba lliure, després d’haver rescindit contracte amb el Leganés. “Estic molt il·lusionat, tot ha anat molt de pressa. Em considero un futbolista treballador, a qui li agrada guanyar-se els minuts amb esforç, i arribo a un lloc on la plantilla és molt competitiva. Espero oferir la meva millor versió”. García és l’escollit per cobrir les baixes de llarga durada d’homes com Mojica i Aday i les lesions de Carles Planas, cosa que ha obligat Eusebio a reinventar-se constantment. “És un repte i crec que el fet d’haver format part de projectes humils m’ajudarà a integrar-m'hi”, ha confessat, reconeixent que està a punt d'entrar a la convocatòria contra el Betis. “Físicament em trobo bé, l’única cosa que em falta és el ritme de competició, perquè no he tingut gaires minuts, però no em preocupa perquè s’agafa amb partits”. Cárcel l’ha descrit així: “És un esquerrà que defensa bé i té un bon xut, tant en pilota aturada com centrant, i això és molt valuós”.