“Arribem a la Ronda Elit millor del que esperàvem”

Líders a la Lliga, classificats per a les semifinals de la Copa del Rei i a un pas d’entrar a la final a quatre de la Champions League. El tècnic del Barça, Andreu Plaza, assegura que està “més que satisfet amb el rendiment de l’equip” i que pel que fa al joc i als resultats arriben a la Ronda Elit “en el millor moment de la temporada, segurament millor del que esperàvem a aquestes alçades de la temporada”, després de la victòria a la Lliga contra el Llevant (4-0), que els ha col·locat al capdavant de la classificació.

El Barça s’ha desplaçat novament a Itàlia, aquesta vegada a Pescara, on el campió de la lliga holandesa, el ‘T Knooppunt, és avui (17.30 h) el primer rival d’una sèrie de tres partits en quatre dies en què el Barça es juga bona part de la temporada. De fet, el tècnic blaugrana creu que “l’equip està capacitat per classificar-se per a la final a quatre de la Champions” i que “seria una decepció per als jugadors quedar eliminats, ja que hi van amb molta il·lusió”.

Andreu Plaza, que no podrà comptar per a cap d’aquests tres partits amb Esquerdinha, Roger Serrano ni Sergio Lozano, tot i que aquest últim ha viatjat per fer pinya, confessa que estan tenint “mala sort amb les lesions” i que “per petites que siguin fan que es perdin jugadors durant unes setmanes”.

El Barça Lassa, favorit

“A Europa hi ha rivals coneguts i rivals menys coneguts, però no n’hi ha cap de fàcil. Si volem ser a la fase final haurem de treballar fort, i això vol dir que no es pot fallar ni una sola vegada”, explica l’entrenador en referència a aquest format de competició, en el qual només un dels quatre equips del grup pot endur-se el premi gros.

El rival menys conegut dels quatre és el ‘T Knooppunt holandès, que s’enfrontarà al Barça en el primer partit d’aquesta ronda. El campió de la lliga holandesa és l’únic equip supervivent de la fase prèvia en tota la competició, després d’haver guanyat els tres partits de la prèvia i, sorprenentment, superar la ronda principal amb dues victòries contra l’Slovan Bratislava (4-6) i el Bielsko-Biala (3-1) i una derrota contra el Georgians Tbilisi (2-1).

Els altres dos equips, l’Ekonomac serbi i el Pescara italià, de “més entitat”, seran els rivals dels blaugranes dijous (17.30 h) i dissabte (20.30 h), respectivament. L’Ekonomac, que aquest any ha triplicat el pressupost respecte a temporades anteriors, és un equip compost pel bloc principal de la selecció de Sèrbia, a més de tres brasilers de molt de nivell -l’exblaugrana Igor, Thales i Simi Saiotti- i un dels millors jugadors de l’Azerbaidjan, Vitalii Borisov.

Un altre exjugador del Barça, Saad, es retrobarà amb els seus antics companys, aquest cop, però, defensant la samarreta del Pescara. Els actuals subcampions d’Itàlia “són un equip molt potent i molt compensat” integrat per internacionals italians i brasilers. El nou entrenador, Mario Patriarca, nomenat recentment en el càrrec després de la dimissió de Fulvio Corini, és un tècnic que treballa molt bé l’estratègia. “Serà un rival molt perillós, i encara més jugant a casa”, va dir Plaza. Fa dues temporades el club italià ja va disputar la final a quatre.