Arthur Melo comunica tant al Barça com al Juventus que no es vol moure de Barcelona

El brasiler Arthur Melo ha comunicat tant al Barça com al Juventus que la seva intenció de cara al futur és continuar a Barcelona. Després de rebre les trucades del club italià, Arthur ha volgut recordar al Barça que ell no vol marxar a Itàlia. De fet, no vol marxar enlloc, fet que complica les operacions de mercat de la direcció esportiva blaugrana, que necessita vendre futbolistes per alliberar salaris alts i ingressar diners. La Juve estava molt interessada en el brasiler, i el Barça veia amb bons ulls una operació per canviar-lo amb Miralem Pjanic.

Aquesta setmana el jugador, acompanyat pel seu pare i el seu germà, ha explicat a Éric Abidal que no vol que el seu nom aparegui en informacions sobre operacions de mercat, ja que la seva única intenció és continuar en un club on va arribar fa dues temporades provinent del Grêmio, tot i que les lesions han evitat que tingui continuïtat.

L'agència de representació d'Arthur Melo ja va difondre fa 10 dies unes declaracions del futbolista del Barça. "Sempre hi ha especulacions, però sincerament la meva idea és molt clara, l'única opció que m'interessa és continuar a Barcelona, estic molt segur i tranquil. Em trobo molt bé aquí i, a més, agraeixo al club i al cos tècnic la seva confiança. Aquest és un altre motiu més per tenir totalment clar que el meu únic desig és continuar".

"El suposat interès de grans clubs sempre és un afalac per a qualsevol i un senyal positiu, però ara només penso en jugar aquí molts anys", deia el migcampista. "El Barça és on sempre he volgut estar i vull ser blaugrana molt de temps, per sobre de qualsevol altra qüestió. Cada dia em sento més còmode i bé aquí, a l'equip, al club i a la ciutat. També m'encanta tant la gent com la cultura d'aquí i sento molt suport de l'afició", recordava.