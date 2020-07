El Barça negocia amb Arthur la rescissió immediata del seu contracte

Gir inesperat a la situació d'Arthur Melo al Barça. Si fa uns dies el seu entorn explicava a l'ARA la seva intenció d'ajudar a l'equip a la Champions tot i haver jugat només quatre minuts des que es va confirmar el seu traspàs al Juventus, ara el migcampista brasiler ha decidit, després d'uns dies de vacances, que no vol vestir més la samarreta blaugrana. Segons ha informat el diari Sport i ha pogut confirmar l'ARA, l'ex del Grêmio es troba fora de Barcelona, no s'ha presentat a les proves prèvies a la tornada dels entrenaments i ha comunicat al club que no pensa tornar a jugar.

D'entrada, la resposta del Barça havia sigut molt contundent. Entenien als despatxos del Camp Nou que el futbolista no té permís per faltar als entrenaments i que si no tornava immediatament a la disciplina de Quique Setién estaria incomplint el seu contracte, que continua en vigor fins que no acabi la temporada tot i que l'acord amb la Juventus és oficial des de fa un mes. De fet, el pacte amb el club italià reflectia que tant Arthur com Pjanic –que encara segueix a Torí– acabarien la feina als seus equips d'origen abans de canviar d'aires.

Ara mateix, però, el pare i el germà del futbolista han aconseguit obrir converses amb el Barça per mirar d'arribar a una solució pactada i posar fi a la relació contractual. El motiu d'aquesta decisió és que Arthur, que volia ajudar l'equip també a la gespa, s'ho ha pensat bé, no percep predisposició per part l'entrenador a fer-lo jugar i creu que el millor és fer un pas al costat per al bé de tothom. La seva baixa serà sensible contra el Nàpols, als vuitens de final (tornada) de la Champions, en què el tècnic càntabre no podrà comptar amb Busquets i Arturo Vidal per sanció.