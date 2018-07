Arthur i Lenglet, els primers fitxatges del Barça a tocar

El migcampista brasiler del Grmio de Porto Alegre, Arthur Melo, i el defensa central francès del Sevilla, Clément Lenglet, tenen tots els números per convertir-se en les dues primeres incorporacions del Barça d’Ernesto Valverde per a la temporada 2018/19. Ara que el Barça ja ha canviat de cicle econòmic i és lliure per fer fitxatges, tots dos futbolistes podrien ser anunciats en les pròximes hores o els pròxims dies.

Pel que fa a Arthur, tot i que el Barça ja va anunciar al mes de març que havia arribat a un acord amb el Grmio a canvi de 30 milions d’euros, més 9 de variables, per incorporar-lo a la seva disciplina a partir de l’1 de gener del 2019, l’entitat blaugrana s’ha plantejat accelerar el tancament de l’acord per diversos motius. Els principals arguments que porten el Barça a avançar el fitxatge del migcampista de 21 anys passen per la no continuïtat d’Andrés Iniesta, la lesió del futbolista de la Masia Carles Aleñá -que va ser operat a principis de juny i estarà entre tres i quatre mesos de baixa- i el gir en la política de confecció de la plantilla arran de la decisió del davanter francès Antoine Griezmann de renovar per l’Atlètic de Madrid.

Els inconvenients d’accelerar l’arribada d’Arthur passen pel tema econòmic, ja que el president del Grmio, Romildo Bolzan, ha manifestat en més d’una ocasió que espera que “es respecti el que està firmat”, tot i que tampoc ha descartat “estudiar proposicions” perquè el jugador pugui sortir abans del seu actual club. Com ja va passar en el fitxatge de Yerry Mina, el Barça hauria d’abonar una compensació econòmica afegida al preu pactat per arribar a un acord amb el Grêmio, tot i que també hi podria haver altres alternatives com pagar al comptat i no a terminis el preu ja acordat.

D’altra banda, si el Barça vol fitxar Lenglet haurà d’abonar al Sevilla els 35 milions d’euros de la clàusula de rescissió del jugador. Així ho va confirmar ahir el president de l’entitat andalusa: “Em va trucar el president del Barça [Josep Maria Bartomeu] i em va dir que tenia la intenció que [Lenglet] anés al Barça, però nosaltres no el venem i només hi ha una opció: pagar la clàusula”. En la mateixa línia es va expressar, també ahir, el director tècnic del club sevillà, Joaquín Caparrós: “El Sevilla li va fer una oferta a Lenglet perquè volíem que es quedés. El Barça ha volgut negociar però nosaltres no el volem traspassar. Una altra cosa és que, segons la llei, es dipositi la clàusula i, llavors, qualsevol jugador pot marxar”. Un discurs que sona a comiat, com les paraules de l’adjunt de Caparrós a la secretaria tècnica, Carlos Marchena, al portal esportiu El Desmarque el dimarts al vespre: “És un gran central. Que li vagi molt bé allà on vagi perquè s’ho mereix personalment”. Tot apunta que el seu destí serà el Barça, que està disposat a pagar la clàusula de rescissió.