El cas Arthur, un altre incendi que Abidal no ha pogut apagar

Més que per la seva agenda de contactes, més que pel seu coneixement del mercat futbolístic o per les seves habilitats a l’hora de negociar amb clubs i representants, Éric Abidal va ser nomenat secretari tècnic del Barça perquè era una figura de consens entre jugadors, afició i entorn. Semblava un paraigua immune a qualsevol isme. L’exjugador francès, que el 2015 havia anat a la candidatura de Joan Laporta, va acceptar fa dos anys l’encàrrec de Josep Maria Bartomeu per facilitar les relacions entre la directiva i el vestidor, per avançar-se a possibles incendis. El president blaugrana va creure que la comunicació amb els futbolistes milloraria pel sol fet d’afegir joventut, mà esquerra i simpatia a la direcció esportiva; que es podrien impedir traumes com la sortida de Neymar: mentre va durar el culebró, cap responsable del club més enllà de Raül Sanllehí va gosar dir-li clarament al santista que fitxar pel París Saint-Germain era un error –al final, fins i tot el jugador s’ha penedit de la decisió–. Abidal havia de ser un pont amb els despatxos, un aplicador de vaselina per superar els conflictes d’interessos, aquell anhelat remei per minimitzar el xoc generacional entre la gespa i la llotja. El club li va posar Ramon Planes al costat perquè el descarregués de les funcions més clàssiques de la secretaria tècnica. Però ni així. Abi no ha sigut capaç d’aplacar bona part dels desgavells interns d’un vestidor guanyador i multimilionari.

La rebel·lia d’Arthur Melo és l’últim contratemps que Abidal no ha pogut evitar. El migcampista brasiler continua enrocat en la idea de no tornar a jugar amb el Barça. Ahir no es va presentar al primer entrenament pautat per Quique Setién abans de la represa de la Champions. Segueix al Brasil, pendent de les negociacions que el seu pare i el seu germà van iniciar fa uns dies per rescindir immediatament el seu contracte amb el club, a despit del pacte per acabar la temporada de blaugrana –tot i haver firmat ja amb el Juventus– i de les ganes d’ajudar l’equip a la Champions que va transmetre internament abans d’agafar vacances el 20 de juliol. Prendre distància del dia a dia a Barcelona ha endurit la posició d’Arthur, que de cop veu intolerable la falta de tacte que ha patit per part de tots els estaments que han intervingut en el seu traspàs a contracor al futbol italià. Sent que ha salvat l’exercici econòmic del Barça –72 milions d’euros ha deixat la seva venda a la caixa– i que, a canvi, no han parat de sortir a la llum filtracions sobre la seva suposada falta de professionalitat. Un rum-rum que Setién també ha alimentat des de la sala de premsa, quan a la prèvia del desplaçament a Vitòria per jugar contra l’Alabès va donar a entendre que l’ex del Grêmio s’havia esborrat de la convocatòria a causa d’unes misterioses molèsties al turmell.

Abidal, que a principis d’any ja va haver d’aguantar com Messi l’esbroncava públicament per assenyalar el vestidor com a responsable de la destitució d’Ernesto Valverde, no ha aconseguit ara mediar entre Arthur, Bartomeu i Setién per patrocinar un comiat com el que Miralem Pjanic sí que està podent gaudir a la Juve. Així mateix, tampoc ha convençut el brasiler perquè com a mínim es presentés als entrenaments, respectant el contracte en vigor, a l’espera d’un acord per rescindir-lo abans del partit contra el Nàpols. Una cita en què, per cert, segurament hauria tingut més minuts dels que hauria esperat per les baixes per sanció de Sergio Busquets i Arturo Vidal. De fet, l’incendi ha començat a cremar –amb expedient obert inclòs– no perquè Arthur hagi saltat de cop demanant la rescissió, cosa que ja fa dies que és sobre la taula, sinó perquè el futbolista ha decidit unilateralment quedar-se al Brasil i no tornar a posar-se a les ordres de Setién.

Imatges de Dembélé amb pilota

Probablement per compensar el sidral, el Barça va dedicar ahir molts esforços per ensenyar com Ousmane Dembélé treballa de valent per intentar ser útil de cara a la Champions. L’extrem francès s’ha passat la seva tercera temporada com a culer altre cop a la infermeria, però la pandèmia potser li permet recuperar-se a temps per ajudar l’equip a aconseguir un objectiu que se li resisteix des del 2015. Dembélé es va lesionar de gravetat a principis de febrer. Havia patit un trencament al bíceps femoral de la cama dreta el 27 de novembre davant del Dortmund (3-1), que el va tenir de baixa 10 setmanes. Però quan tot just es preparava per al seu retorn, en un entrenament se li va produir una lesió completa al tendó que li va fer dir adeu al curs. El club va decidir donar-li la baixa federativa i fitxar com a substitut Braithwaite, que no podrà disputar la màxima competició europea perquè no va ser inscrit a temps. El Mosquit va tocar pilota a la sessió d’ahir acompanyat dels seus compatriotes Griezmann i Lenglet, que també estan de baixa.