Aspiazu, segon de Valverde al Barça: "Em faig un tip de riure quan diuen que no ens entrenàvem"

Jon Aspiazu , el segon entrenador del Barça en l'època d' Ernesto Valverde, ha passat revista a la seva etapa al club blaugrana just un any després de la seva destitució. "No va ser el moment més oportú, anàvem primers i havíem passat a la ronda següent de la Champions sense perdre cap partit de la fase de grups, però el club va decidir donar un cop de volant a la direcció tècnica de l'equip i vam haver de marxar", ha explicat en una entrevista al programa Què t'hi jugues! de SER Catalunya.



El segon de Valverde ha negat que l'equip no s'entrenés bé, un dels motius pels quals Éric Abidal , llavors secretari tècnic, va justificar la destitució de Valverde i el seu staff. "Em faig un tip de riure quan diuen que no ens entrenàvem. També és cert que el Barça és un equip especial i té, des de fa molts anys, una manera de treballar molt específica, i els jugadors competeixen cada tres dies i es posen en forma jugant", ha explicat.



Aspiazu ha parlat del descobriment d' Ansu Fati, que va debutar amb ell i Valverde a la banqueta blaugrana. "Vam tenir lesions al primer equip, ell jugava al filial i el vam anar a veure. Quan vaig veure com tocava la primera pilota ja em va semblar un noi especial. Vam dir a l' Ernesto que feia bona pinta i al primer entrenament de l' Ansu amb el primer equip ens va dir: "L' Ansu es queda amb nosaltres".



A l'ajudant del tècnic extremeny, que actualment està sense equip i centrat en interessos i aficions més enllà del futbol, també li han preguntat pels naufragis de l'equip a la Lliga de Campions. "Només vam perdre dos partits de Champions , però sí, van ser cars", ha afirmat Aspiazu en referència a les dures derrotes de Roma i Liverpool. "El partit va ser molt més igualat del que va representar el resultat final. Però l'últim gol va ser tan determinant i tan fora del comú que va ser un llast increïble", ha valorat específicament sobre la desfeta a Anfield . "A aquell partit hi anàvem amb més temors, tot i que algun jugador havia dit a Valverde: 'Míster, però com penses que podem perdre?' 'Soc l'entrenador, haig de preveure totes les opcions', va ser la resposta".