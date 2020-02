Aspirar a tot amb una plantilla sense recanvis

Un cop tancat el mercat d’hivern, la temporada entra a la fase decisiva i el Barça l’afronta amb l’obligació de lluitar per tots els títols. Però aquesta vegada ho fa amb una plantilla molt justa, sense recanvis, debilitada després d’un gener en què ha perdut fins a quatre peces. El Llevant, l’equip que va derrotar el Barça a la primera volta (3-1), visita aquest vespre el Camp Nou en l’últim partit de la 22a jornada (21 h, Movistar LaLiga). Es tracta d’un enfrontament per seguir posant a prova la proposta futbolística de Setién. El Barça, que espera mantenir el pols amb el Reial Madrid, arriba a la cita amb pocs jugadors disponibles però optimista després d’una golejada balsàmica a la Copa.

Encara que l’objectiu principal en aquest mercat d’hivern era trobar un golejador de recanvi per cobrir la baixa per lesió de Suárez, el Barça finalment no va trobar cap opció convincent, ni per qualitat ni per preu, i va tancar el gener sense reforçar-se -els fitxatges de Trincão i Pereira són per al curs vinent- però perdent quatre peces: Wague, Todibo, Aleñá i Carles Pérez. Aquest últim, tot i que del filial, era un habitual de la primera plantilla.

Per més que cap d’aquests futbolistes tingués un protagonisme destacat durant la temporada, el cas és que el Barça afronta el tram final del curs amb només 18 jugadors: 17 fitxes disponibles del primer equip -descomptant Suárez- més Ansu Fati, del B. “Prefereixo treballar amb menys gent, perquè així els tens a tots endollats. És millor tenir 20 jugadors motivats de veritat en comptes de 25 i que cinc no juguin o no estiguin motivats”, comentava Quique Setién. El tècnic intentava veure el got mig ple, encara que reconeixia que “aparentment” la plantilla havia quedat debilitada. I és que, contra el Llevant, ja en faltaran un parell: el porter Neto i l’extrem Dembélé. I potser també Arturo Vidal, que serà dubte fins a última hora, recuperant-se d’una contusió.

“Ara tenim menys jugadors, però hi ha un filial al darrere. Aquests nanos estan preparats i segur que ens ajudaran en cas de necessitat. Aparentment podem ser més dèbils, però això mai se sap del cert. I ara farem un fitxatge extraordinari com el d’Ousmane [Dembélé], que segur que ens ajudarà moltíssim”, afegia el tècnic, destacant que l’extrem francès està en el tram final de la seva recuperació.

Dembélé haurà d’esperar

Contra el Llevant, però, Dembélé encara no entrarà a la llista de convocats -que el tècnic donarà aquest matí, després de l’última sessió d’entrenament (12 h) prèvia al partit-. Lesionat al bíceps femoral de la cuixa dreta a finals de novembre, Dembélé va marxar a Qatar per recuperar-se a través d’un tractament conservador. Per més que ja s’estigui entrenant amb l’equip, Setién prefereix no córrer riscos i menys amb un futbolista que té un historial extens de lesions musculars.

Escarmentat pel que va passar a la primera volta al Ciutat de València i amb l’obligació de guanyar per evitar que el Reial Madrid -que ahir derrotava l’Atlètic (1-0) en el derbi madrileny disputat al Bernabéu- s’escapi al capdavant de la classificació, el Barça es prepara per rebre un rival “incòmode” que “et pot fer mal i a qui, quan li surten les coses, li surten molt bé”.

Una de les incògnites és el plantejament defensiu de Setién, que oscil·la entre la línia clàssica de quatre i la que va experimentar a Mestalla amb tres centrals. A banda d’això, un nom propi, el d’Umtiti, titular a la Lliga amb el nou entrenador. Després d’algunes actuacions poc brillants, sobretot al camp del València, Lenglet podria recuperar el seu lloc a l’onze inicial. Al davant, en canvi, són faves comptades -Messi, Griezmann i Ansu-, i al mig del camp, pendents de la recuperació d’Arturo Vidal, la incògnita és si tornarà a jugar Rakitic o si ho farà Arthur Melo.

Un Llevant en hores baixes

D’aquell Llevant que va passar per sobre del Barça a la primera volta en queda ben poca cosa. El conjunt granota arriba al Camp Nou necessitat de punts. Tot i que en manté nou de marge respecte al descens, l’equip de Paco López ha perdut els tres partits de Lliga d’aquest 2020. Per més que Setién parlés en positiu del seu rival, al Ciutat de València s’han encès els llums d’alarma. I més tenint en compte que el Llevant perd per lesió Nemanja Radoja, Rober Pier i Iván López.

A nivell de resultats, el Barça de Setién, en la mateixa línia que el de Valverde, segueix sent un equip molt fiable a casa però dèbil a domicili. Al Camp Nou el Barça no perd des de l’11 de novembre del 2018 i aquesta temporada hi ha guanyat tots els partits excepte dos, l’empat en el clàssic contra el Madrid i l’empat a la Champions contra l’Slavia de Praga. Un triomf contra el Llevant permetria mantenir aquesta bona ratxa i encarar amb optimisme una setmana en què l’esperen dos desplaçaments delicats contra l’Athletic Club i el Betis: el duel de Copa a San Mamés i el de Lliga al Benito Villamarín. A domicili és on el Barça està tenint més problemes que mai. Aquesta temporada, en Lliga, només ha guanyat quatre partits com a visitant, n’ha empatat tres i n’ha perdut quatre. “Cal canviar aquesta dinàmica. Hem d’aconseguir que no es noti la diferència entre jugar a casa i fer-ho fora. Per això un triomf contra el Llevant significaria moltíssim per a nosaltres”.

Trincão i Matheus, “una aposta de club”

Quique Setién es va desmarcar dels fitxatges de Francisco Trincão i Matheus Fernandes, dos futbolistes que van tancar l’acord amb el Barça durant aquest mercat d’hivern però que no s’incorporaran al conjunt blaugrana fins a l’estiu. En la prèvia contra el Llevant, l’entrenador càntabre va explicar que aquestes operacions ja estaven en marxa quan ell va fer-se càrrec de l’equip el 13 de gener. “Quan vaig arribar ja s’hi estava treballant. És una aposta de club”. Ara bé, en el cas concret de Trincão, l’entrenador va assegurar que “comptarien” amb ell. Tanca així la porta a una possible cessió, tal com s’havia especulat.

En el cas de l’extrem portuguès del Braga, que va costar 31 milions i que tindrà una clàusula de 500, el Barça el va definir com “un jugador ràpid i molt hàbil que disposa d’una gran tècnica a la cama esquerra, amb una bona visió de joc i facilitat per repartir assistències, a més d’un bon xut”. A Matheus Fernandes, que arribarà procedent del Palmeiras a canvi de 7 milions fixes i 3 de variables, el club català el definia com un jugador “amb una gran capacitat defensiva i una bona sortida de pilota, a més de capacitat per recuperar-la”. Dretà i d’1,83 m, la seva posició ideal és la de pivot defensiu i tindrà una clàusula de 300 milions.