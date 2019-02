El tècnic català Félix Sánchez, campió de la Copa de l'Àsia de futbol amb Qatar

L'entrenador català Félix Sánchez ha fet història proclamant-se campió de la Copa de l'Àsia de futbol amb la selecció de Qatar. A tres anys del Mundial de Qatar, aquest país ha guanyat per primer cop la Copa derrotant a la final els japonesos per 1-3. Qatar s'ha endut el títol després de guanyar tots els partits. A més, ha marcat 19 gols en set partits, amb el davanter Almoez Ali fent història al convertir-se en el màxim golejador del torneig, amb 9 gols. El seu gol a la final, per cert, ha sigut de xilena. Qatar ha destacat també per la seva defensa, perquè només ha rebut un gol, el del japonès Minamino a la final i que significava l'1 a 2 al minut 69.

Sánchez es va fer càrrec de la selecció absoluta de Qatar el 2017, després de molts anys treballant a l'Acadèmia Aspire, el projecte creat a Qatar amb molts tècnics catalans per potenciar el futbol local. Sánchez, germà de Fran –tècnic fins fa poc del Barça femení–, va ser reclutat per Aspire el 2015 per Josep Colomer, que es va endur molts tècnics del Barça per potenciar aquest projecte.

651x366 Qatar, celebrant el segon gol a la final / EFE Qatar, celebrant el segon gol a la final / EFE

L'Acadèmia Aspire, fundada el 2004, va treballar en el passat amb tècnics i empresaris com Sandro Rosell, assessor en la creació de projectes com Aspire Dreams, que reclutava joves talents de tot el món oferint-los el passaport de Qatar si anaven a viure a aquest estat. També ha comprat clubs europeus com l'Eupen belga i la Cultural Lleonesa, per fer-hi jugar jugadors.

Sánchez va dirigir categories inferiors de la Federació i va guanyar la Copa de l'Àsia sub-19 fa alguns anys. El tècnic, que ha treballat amb Xavi Hernández en la preparació del torneig, aconsegueix així un èxit històric perquè el favorit de la Copa era el Japó, el país amb més títols a l'Àsia.

Amb una selecció molt jove, Qatar viurà un nou repte el juny vinent, quan juntament amb el Japó serà convidada a jugar la Copa Amèrica de futbol, al Brasil.