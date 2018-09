L'Associació de futbolistes afirma que s'oposa al partit de Miami

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) segueix oposant-se a veure el Girona-Barça de la segona volta a Miami. L'AFE ha explicat aquest dilluns que "després de rebre un informe més detallat sobre el partit Girona-Barcelona que Laliga pretén es disputi a Miami al gener de 2019" segueix en contra. Fa unes setmanes la Lliga i l'AFE van reunir-se. L'ens presidit per Javier Tebas es va comprometre a enviar a l'AFE informació sobre el partit que vol organitzar a Miami, però ara l'AFE considera que la informació ni és suficient, ni ofereix raons per canviar la seva opinió.

Segons l'AFE, "de moment no es compta amb les autoritzacions preceptives que possibiliten la disputa d'aquesta trobada als Estats Units. Per tot això, davant la falta d'informació esmentada anteriorment, AFE ha traslladat a Laliga seva no conformitat amb la disputa d'aquest partit". Tebas, gran defensor de jugar a Miami juntament amb el Girona i el Barça, va veure diumenge com el president de la Federació Espanyola li recordava que no podrà fer el matx a Miami, ja que no els donarà el permís federatiu que els cal.

D'altra banda, l'AFE ha citat la lliga per iniciar converses per a la negociació de determinats punts que podrien implicar la modificació del Conveni Col·lectiu.