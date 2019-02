L'Atlètic Barceloneta allarga el seu regnat a la Copa (12-2)

Derrotar el CN Atlètic Barceloneta és de fa molts anys una quimera per a la resta d'equips de watepolo catalans i espanyols. Aquest migdia, en la final de la Copa que s'ha disputat a les instal·lacions del Quadis CE Mataró, el conjunt que entrena Chus Martín ha destrossat les il·lusions d'un CE Mediterrani que tornava a la final d'aquesta competició 23 anys després (12-2). Amb aquest triomf, l'equip mariner allarga el seu regnat a la Copa en l'última dècada: des del 2006 que només ha deixat escapar el títol el 2011 (CN Barcelona) i el 2012 (CN Sabadell). Dit d'una altra manera, el conjunt de Chus Martín ha guanyat 12 de les 14 últimes Copes i n'acumula un total de 15.

L'Atlètic Barceloneta és un equip dissenyat per competir al màxim nivell a Europa i a les competicions estatals no té rival. El CE Mediterrani havia arribat al duel després de desfer-se a la semifinal per un ajustat 7-6 del conjunt amfitrió, el Quadis CE Mataró, i s'enfrontava per primer cop a la final de la Copa a l'Atlètic Barceloneta, no ha tingut cap opció. Malgrat que la intensitat defensiva ha marcat els primers minuts del partit, Blai Mallarach (que ha acabat el partit amb tres gols) ha obert la llauna només començar el duel. El Mediterrani ha pogut aguantar el primer quart, que ha acabat 2-0 favorable al conjunt mariner.

Al segon quart, els de Chus Martín han premut l'accelerador i han estat una autèntica piconadora davant d'un Mediterrani que ni aconseguia fer mal en atac, ni aturar el seu rival. Si al conjunt de Sans, els seus jugadors més destacats com Minguell, De Toro o Roca no aconseguien brillar, a l'Atlètic Barcelonta Perrone liderava amb precisió quirúrgica el seu conjunt. L'equip mariner no ha tingut pietat i ha segellat la final descans amb un parcial de 4-0 que, sumat als dos gols del primer quart, han deixat un resultat de 6-0 a l'equador del duel. Domini tirà d'un Atlètic Barceloneta que a les semifinals ja havia endossat un 8-0 al descans al CN Barcelona.

La tònica no ha canviat a partit del tercer quart, en què els de Chus Martín han seguit sent molt superiors, ja sigui al contraatac, aprofitant superioritats o amb jugades elaborades davant un Mediterrani que, al menys, ha pogut fer el seu primer gol del partit, obra de García que ha batut un Linares impecable en tot el partit. García, que no havia ni nascut quan el conjunt del barri de Sants havia disputat la seva última final de Copa, ha tingut, almenys, el petit honor de marcar un dels dos gols que només ha pogut fer el seu equip al tot poderós Atlètic Barceloneta.

El gol del Mediterrani, anecdòtic, no ha aturat un conjunt mariner que, malgrat afluixar una mica el ritme als darrers minuts del partit, ha seguit engreixant el marcador fins al 12-2 final. El domini estatal de l'Altètic Barceloneta és indiscutible. El jugador mariner Blai Mallarach, autor de tres gols en la final, ha estat guardonat amb el premi com a millor jugador del torneig.