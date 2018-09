El Celta talla les ales de l'Atlètic de Madrid (2-0)

L'Atlètic de Madrid ha sortit escaldat de Balaídos, on ha sofert la primera derrota de la temporada. Després de guanyar la Supercopa d'Europa, l'equip del Cholo Simeone no ha començat amb bons resultats a la Lliga. Després d'empatar al camp del València a la primera jornada va patir per derrotar el Rayo Vallecano (1-0) i ara ha encaixat una derrota que el deixa amb 4 punts. Si el Barça guanya ja li traurà 5 punts.

Maxi Gómez, a finals de la primera part, ha fet el primer gol del Celta, que ja suma 7 punts. Savic ha sigut expulsat a l'Atlètic a la segona part, abans del 2-0 definitiu, obra de Iago Aspas, que s'estrena com a golejador aquesta temporada just quan Luis Enrique no l'ha cridat per formar part de la llista de la selecció espanyola.