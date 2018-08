L'Atlètic goleja el Madrid de Lopetegui a la Supercopa d'Europa (4-2)

Julen Lopetegui no va començar amb bon peu la seva etapa com a tècnic del Madrid. El conjunt blanc va perdre la final de la Supercopa d’Europa a Tallin, Estònia, per 4-2 contra un Atlètic de Madrid que va poder fer festa grossa davant dels seus veïns. La final es va decidir a la pròrroga, quan els gols de Saül i Koke van deixar Lopetegui sense poder sumar la tercera Supercopa d’Europa consecutiva dels madridistes.

El partit ja va començar de forma esbojarrada quan als 51 segons Diego Costa va marcar el gol més ràpid de la història de les finals europees, en inventar-se tot sol una jugada en que va burlar Sergio Ramos, Varane i Keylor Navas. Lopetegui, que va deixar a la banqueta Courtois i un Modric sense ritme, va veure com Bale liderava la reacció amb una gran jugada rematada de cap per Benzema (27’). El partit, molt intens, va animar-se més a la segona part quan Sergio Ramos va fer el 2-1 amb un penal per mans de Juanfran (63’), però Diego Costa va empatar als 79 minuts després d’una assistència de Juanfran. Simeone va donar descans a Griezmann i amb Lemar de líder, l’Atlètic va buscar sense fortuna el gol del triomf abans del final del partit.

Però el triomf va arribar a la pròrroga, quan Simeone va apostar per Thomas Partney enlloc de Lemar, i l’Atlètic, cedint la pilota un Madrid que ja tenia a Modric, va destrossar a la contra als deixebles de Lopetegui. Primer, en un acció de Partney, qui va pispar la pilota a Varane permetent a Saül marcar un gol preciós de volea (99’). I abans del final de la primera part de la pròrroga, Koke, de nou gràcies a una jugada en que Diego Costa va fer-se amb la pilota tot sol contra tres defenses, va sentenciar amb el 2-4.