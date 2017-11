El derbi paralitza els equips de Madrid (0-0)

El primer derbi al Wanda Metropolitano entre l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid va acabar amb un empat sense gols i amb dos equips que s’allunyen una mica més del títol de Lliga (0-0).

Els matalassers, amfitrions, van sortir a per totes per buscar un gol matiner i van estar a punt de trobar-lo després d’un error de Marcelo. Però Correa va fallar l’un contra un davant Kiko Casilla. Va ser la primera ocasió de l’Atlètic de Madrid i la més clara del partit. L’altra va ser una vaselina de Carrasco que Varane va refusar amb el cap, sobre la línia de gol. Si l’Atlètic va començar fort i es va desinflar, el ReialMadrid va anar de menys a més. I és que la primera ocasió clara dels blancs no va arribar fins al minut 75, amb un xut de falta de Cristiano. I després, amb l’equip bolcat a l’atac, arribarien dos tirs més de Kroos i Cristiano, refusats per la defensa i el porter, respectivament.

Al derbi no hi va faltar polèmica arbitral, amb un parell de penals reclamats per banda, i amb un Madrid que, a més a més, va demanar vermella per una pilotada de Correa a Benzema quan l’àrbitre havia parat el joc. L’altre acció conflictiva va ser una puntada de Lucas a Ramos, en l’intent de refusar una pilota, i que va acabar amb el jugador madridista amb el nas trencat.

L’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid van quedar-se sense punteria en un partit en què els nervis es van apoderar dels jugadors a la segona meitat, a mesura que veien com el líder Barça s’allunyava a deu punts.