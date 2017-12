L'Atlètic de Madrid guanya el Betis i no es despenja de la Lliga (0-1)

L'Atlètic de Madrid s'està encarregant de recordar que, tot i un inici irregular de Lliga, no se'l pot descartar com a candidat al títol. Els matalassers han derrotat el Betis a domicili en un partit força igualat però extremadament efectiu per part visitant.

Un solitari gol de Saúl Ñíguez al tram final de la primera part, aprofitant una centrada rasa de Sime Vrasljko, ha estat suficient per als de Diego Simeone, que s'han vist aculats a la segona part per un Betis que hi ha posat molta voluntat però ha trobat a faltar una mica de pólvora en atac.

Amb el triomf l'Atlètic de Madrid suma 33 punts, dos més que el Reial Madrid, i es manté en tercera posició, a un punt del València i, momentàniament, a dos del Barça, a l'espera del partit que els blaugranes jugaran a Vila-real.