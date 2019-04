L'Atlètic de Madrid no trontolla a Huelva i torna a manar a la Lliga Iberdrola

La visita de l'Atlètic de Madrid al camp de l'Sporting de Huelva era una jornada marcada en vermell per al Barça en la seva lluita per liderar la Lliga Iberdrola, però les matalasseres només han donat esperances a les blaugranes, que dissabte havien golejat el Màlaga, durant 50 minuts. Després d'un primer temps un pèl pla de les madrilenyes, encallades en un atac que trobava a faltar la grapa de Ludmila da Silva, lesionada, s'ha arribat al descans. I la sacsejada als vestidors ha sigut decisiva. Tot just tornar a trepitjar la gespa andalusa, Jenni Hermoso ha transformat un penal que ha calmat els ànims de l'Atlètic.

Ángela Sosa, poc després i amb una volea espectacular al segon pal, ha ampliat l'avantatge per eliminar el perill d'empat, i Esther González, ja a les acaballes, ha sentenciat amb el 0-3 definitiu que permet a les madrilenyes tornar a comandar la classificació.

Falten tres partits per acabar el campionat. La pròxima cita per al Barça serà dimecres contra el Madrid CFF, en partit avançat per la Champions, mentre que l'Atlètic visitarà l'Espanyol a l'RCDE Stadium dilluns 22 a 11 h.