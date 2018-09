Ajornat el Barça-Llevant per un brot de gastrointeritis

El Barça-Llevant de la Lliga Iberdrola que s'havia de disputar aquest diumenge a les 13 hores ha quedat suspès a causa d'una gastrointeritis aguda que han patit algunes jugadores de la plantilla de Fran Sánchez. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha confirmat l'ajornament del partit, corresponent a la segona jornada de Lliga.

Segons han comunicat els serveis mèdics del club blaugrana, bona part de la plantilla s'ha vist afectada per aquest problema físic després del viatge a Kazakhstan, on l'equip va disputar dimecres l'anada dels setzens de final de la Lliga de Campions. Ara, tots dos equips hauran d'acordar una nova data per a la disputa d'aquest partit. També ha quedat ajornada la compareixença, en roda de premsa, del tècnic blaugrana aquest dissabte.