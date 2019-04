La Penya necessita recuperar el seu millor joc contra el San Pablo Burgos

El Divina Seguros Joventut intentarà aquest diumenge (17 h) trencar la mala ratxa de tres derrotes consecutives contra el San Pablo Burgos a l'Olímpic de Badalona. Els verd-i-negres continuen a la zona de 'play-off' malgrat la seva mala ratxa de resultats, però les diferències amb els equips que lluiten per darrere s'ha reduït a un sol triomf sobre el MoraBanc Andorra, novè.

Els castellans arriben a Badalona en una dinàmica positiva després de guanyar tres dels seus últims partits, i no els posaran les coses tan fàcils com en el partit de la primera volta, en què els verd-i-negres van donar tota una exhibició (65-87). L'equip de Carles Duran haurà de recuperar la regularitat en el seu joc i elevar les seves prestacions defensives després de caure de 25 punts (88-63) diumenge passat a la pista de l'Unicaja.

A Màlaga, la Penya va encaixar 53 punts a la segona part, els mateixos que a la segona meitat en l'anterior derrota a casa contra el Cafés Candelas.

A la necessària millora defensiva s'hi ha d'afegir més encert en els llançaments de camp. Davant els malaguenys només han sumat 20 cistelles en joc durant 40 minuts, amb un pèssim percentatge d'encert, tant en el tir de dos (44%) com en el de tres (27%).

Al davant hi tindrà un rival que ve d'anotar-li 99 punts al Montakit Fuenlabrada, la qual cosa va valer a l'equip de Diego Epifanio per sumar un triomf (99-76) que el situa desè, a dues victòries de disputar les eliminatòries pel títol.

Els verd-i-negres necessitaran parar dins la zona el físic de la tripleta interior burgalesa, formada per Augusto Lima, Dominique Sutton i Goran Huskic, que davant el Montakit Fuenlabrada van sumar 30 punts i 20 rebots entre els tres. Davant l'Unicaja, Marko Todorovic va ser l'únic que va aguantar el tipus, però amb això i amb l'aportació de Nico Laprovittola ja no en tenen prou els de Badalona, en un moment de la temporada en què tots els equips poden sorprendre't si no tens un bon dia.

En l'únic precedent entre els dos equips a Badalona la temporada passada, el San Pablo Burgos es va emportar el triomf per 81-88.