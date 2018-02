Badalona, capital de l’altre futbol a Catalunya

Demà a la matinada, hora catalana, es disputa la Super Bowl, l’esdeveniment esportiu nord-americà per excel·lència. L’any passat, aquest partit que determina el campió de la NFL, la lliga de futbol americà dels EUA, va aplegar 111 milions d’espectadors davant del televisor arreu del món. En canvi, a Catalunya aquest esport és gairebé invisible, i es practica de manera amateur.

El primer equip de futbol americà a Espanya es va fundar a Badalona l’any 1987. Més de tres dècades després, el fruit d’aquella reunió entre tres apassionats d’aquest esport és l’absoluta referència del futbol americà a l’Estat. Els Badalona Dracs són els actuals campions de la Lliga Nacional de Futbol Americà, títol que van aconseguir per segona temporada consecutiva, en una campanya en què també van adjudicar-se la Copa d’Espanya i la Copa Catalunya. “Des que es va fundar el club, els Dracs sempre hem competit ben amunt. En les últimes dues fases regulars hem jugat 25 partits i n’hem perdut només 1”, explica Óscar Calatayud, entrenador en cap de l’equip badaloní, que porta al club des del 1991. Uns bons resultats que són conseqüència de la feina feta durant molts anys. “La clau de l’èxit és l’organització, que ens dona una estabilitat molt important per treballar. Aquesta constància i el fet que disputem competició europea ens permet atraure bons jugadors”, comenta.

Aquesta temporada la plantilla dels Dracs està formada per 37 jugadors, una bona xifra per competir a Espanya, però que queda curta a Europa. “Costa atraure jugadors. A Catalunya el futbol americà és un esport molt minoritari i no té la recompensa mediàtica que mereix”, comenta Jordi Soler, director esportiu i jugador dels badalonins. De fet, els jugadors dels Badalona Dracs paguen anualment una quota per poder-hi jugar: “Intentem captar jugadors perquè els tractem com professionals, però tots paguen”. Malgrat aquest component amateur, el club és ambiciós. “Nosaltres mirem amunt, l’objectiu és lluitar per la competició europea”, afirma Jordi Soler.

Tot i aquestes aspiracions, l’organització és conscient de la dificultat de superar equips d’altres països d’Europa, on el futbol americà s’ha desenvolupat molt més: “Ens trobem amb equips més preparats físicament i més professionals, amb més jugadors i de més nivell”, manifesta Calatayud. Aquesta professionalitat més gran deriva de la diferència de pressupostos: “Nosaltres per a tot el club tenim un pressupost que gira al voltant dels 60.000 euros. A Alemanya, el Samsung Universe Frankfurt va rebre l’any passat gairebé 800.000 euros només d’un espònsor”. Aquest contrast en la situació econòmica, però, no fa perdre l’optimisme als badalonins. “Aquest any tenim bon equip per competir a Europa, podem tenir possibilitats”, assegura Soler.

Per intentar assolir el somni europeu, els Badalona Dracs van incorporar l’estiu passat tres jugadors nord-americans. “Són els jugadors cridats a marcar la diferència”, assenyala Calatayud. Aquests atletes americans arriben a Badalona amb moltes ganes de destacar: “És una oportunitat increïble. Vull aportar tot el que pugui sobre el camp, aprendre molt de l’entrenador i guanyar tots els partits”, explica il·lusionat Brandon Ravenel, nou corredor dels Dracs, que va arribar a entrenar-se amb els Baltimore Ravens de la NFL.

Tot i aquests fitxatges, els Badalona Dracs tenen clar que la clau per mantenir-se a l’elit del futbol americà europeu és treballar la base per poder formar jugadors com Sergi Gonzalo, actual quarterback de l’equip: “Ja fa 14 anys que hi jugo. Tot i competir al primer nivell, per a nosaltres no deixa de ser un hobby ”. Els Dracs s’enfronten aquesta tarda als Hospitalet Pioners en el segon partit de la temporada.