Abaixar el sou de Messi per salvar el Barça de la fallida, però també per fitxar Eric García

De Jong no és central. Farà dos anys que el Barça va fer un esforç econòmic de més de 80 milions per fitxar el migcampista de moda a Europa. Frenkie de Jong va vestir-se de blaugrana per marcar una època, però no precisament per jugar de central. Fa feredat veure l'holandès a l'eix de la defensa. Primer, perquè pateix en una posició que no és la seva i facilita la feina dels davanters rivals. I segon, perquè posa llums a una planificació nefasta. És imprescindible que la rebaixa salarial dels jugadors serveixi també per avançar el fitxatge d'Eric García. Hi va la temporada.

Sergi Roberto és migcampista. És normal que Koeman aposti per un especialista com Sergiño Dest per al lateral dret. El nord-americà, jove i prometedor, necessita minuts que per força condicionen la participació de Sergi Roberto, amo de la posició durant les últimes temporades. La sort, però, és que el de Reus està plenament capacitat per entrar en la rotació del doble pivot. De fet, té més atributs per destacar de migcampista que per jugar de carriler. Contra el Dinamo de Kíev Roberto s'ha estrenat en aquesta funció amb el 4-2-3-1, tot i que només a la segona part. Que no sigui passatger.

Alta mèdica al matí, titularitat a la tarda. Li ha faltat temps a Koeman per deixar-li clar a Neto Murara que no té cap opció, cap ni una, de ser el primer porter del Barça. Marc-André ter Stegen ha rebut l'alta mèdica aquest matí i a la nit, per decisió del seu entrenador, ja ha jugat d'inici un partit de Champions. L'alemany no ha acusat la falta de rodatge: ha aportat cinc aturades transcendentals amb un marcador curt. És el millor del món. Mentrestant, Neto torna a la banqueta amb el mal regust de la seva última titularitat, la de Vitòria, on va ser responsable directe de l'empat contra l'Alabès.

Prioritzar la Lliga. El Barça suma nou punts de nou possibles a la Champions. Els de Koeman estan concentrant la màxima fiabilitat a la competició europea. Mentrestant, a la Lliga, ja porten quatre partits sense guanyar i necessiten una victòria per no perdre l'opció de recuperar el títol. Amb la classificació per als vuitens de final europeus pràcticament a la butxaca, cal que l'equip torni a les bones sensacions del dia del Juventus per recuperar el terreny a la competició domèstica. Prioritzar la Lliga no és cap pecat.