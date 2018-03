Un Barça trapella camina cap al títol teixint complicitats (2-0)

Quan un equip deixa de competir per passar a disfrutar, bon senyal. Sota un sol que insinuava l'arribada de la primavera, el Barça s'ho ha passat pipa contra l'Athletic (2-0), amb un joc alegre que sembla anunciar que amb el bon temps poden arribar títols. Malgrat que el segon temps ha estat un tràmit en què l'equip ha preferit pensar amb el cap, sense fer esforços que tampoc calien, els homes de Valverde han arrencat una rialla a la seva gent en una jornada de complicitats. De gestos, com els de Messi amb Dembélé. Com els de la graderia amb Iniesta.

Un triomf plàcid contra un Athletic poruc, en un partit jugat amb una sola porteria i amb els rols ben definits: uns atacaven i els altres patien. L'Athletic, ja eliminat d'Europa, encara un final de temporada que es farà llarg per a un projecte en què els millors jugadors s'han fet grans i els joves saben estar a l'altura dels que els han precedit. I el Barça, sense fer res de l'altre món, ha convertit l'adversari en una joguina. Com si fos un cadell en mans d'un nen que fa el que vol amb la pobra bèstia. Ziganda tampoc hi ha ajudat deixant a la banqueta Iñaki Williams i Aduriz. El Barça s'ha comportat en funció del clima: amb sol ha jugat bé i quan a la segona part ha anat arribant el fred s'ha limitat a deixar passar el temps, com els nens que després de jugar descansen.

Valverde, sense el sancionat Luis Suárez i el lesionat Sergio Busquets, ha apostat per la màgia de Coutinho i les cames d'Ousmane Dembélé, amb Alcácer fent d'estilet. El valencià pica pedra, conscient de les seves virtuts i limitacions, fent poques coses però amb encert: obre espais i remata. I els espais que obria els aprofitava un Messi molt endollat que s'ha passat bona part del partit intentant ajudar Dembélé fent-li assistències, cedint-li la pilota. Un líder que vol fer créixer els seus companys i que amb el seu joc treia de polleguera un Athletic que ha tingut sort de no arribar al descans amb una golejada en contra.

540x306 Celebració dels jugadors del Barça / ÁLEX CAPARRÓS / GETTY Celebració dels jugadors del Barça / ÁLEX CAPARRÓS / GETTY

Amb Paulinho i Coutinho al davant d'un Rakitic que feia de Busquets, el Barça ha evitat ser víctima de la mandra de jugar contra un rival espantat, estimulant el joc amb bones combinacions, com la del primer gol, en què Alba, com sol fer, ha centrat a un Alcácer que després de tres mesos ha tornat a cridar un gol. El segon gol ha estat un d'aquells xuts des de la frontal de Messi marca de la casa. Un xut sec ajustat al pal. L'argentí ja els sol fer, aquests gols, com si fos una atracció de fira en què xuta un cop i un altre, amb efectivitat, amb el repte de guanyar una joguina. Feliç, Messi ho ha celebrat amb un ball, prova que per als homes de Valverde el matx ja era un petit plaer dominical.

Entremaliat, el Barça s'ho passava bé amb el joc. Messi ha fet barrets, sotanes, arrencades i xuts secs, posant sobre la taula bona part del seu arsenal ofensiu. Darrere, Rakitic feia el que tocava, mantenint l'ordre. El primer temps ha estat bufar i fer ampolles, amb un altre pal i bones aturades de Kepa.

38 pals porta el Barça en 47 partits

L'Athletic ha intentat evitar la golejada amb algunes faltes, alguna picabaralla, especialment amb un Umtiti molt agressiu, i el canvi d'Iturraspe per Beñat al descans. I els bascos han aconseguit tancar una mica la ferida a la segona part. Pitjor ja no podien fer-ho, i els deixebles de Ziganda han aconseguit allunyar una mica un Barça que, de tant en tant, feia aixecar de la cadira els seus aficionats amb els detalls d'un Coutinho feliç per poder manar al mig del camp, i les curses d'un Dembélé que a la primera part ha perdonat dos gols clars, demostrant que malgrat el gol al Chelsea encara necessita millorar quan toca xutar entre els tres pals rivals.

Valverde, en veure que el seu equip perdia grapa a mesura que també es ponia el sol, ha donat minuts a Iniesta, que ha entrat per Dembélé, per recuperar el control d'un partit en què l'Athletic, que havia donat entrada a Iñaki Williams, havia deixat de patir, però sense cap mena de capacitat d'arribar a Ter Stegen. Un canvi que ha permès al Camp Nou fer una declaració d'amor a Iniesta ara que el capità dubta sobre quin hauria de ser el seu futur. Amor que també ha rebut Coutinho, recompensat pel seu esforç quan ha entrat Aleix Vidal en lloc seu, i un André Gomes que ha jugat tot just cinc minuts i ha rebut una nova ovació. Des que el portuguès va verbalitzar la seva angoixa per no estar a l'altura, ha rebut l'escalfor d'un estadi que acompanya els seus jugadors.

Per al Barça, el partit ha estat un petit passeig cap al títol de Lliga. Una prova més superada, sense lesions, sense cansar-se gaire, sense enyorar Suárez i Busquets. L'Athletic hi ha ajudat, és cert, com si fos una ombra d'aquell equip que no fa tant, amb Valverde de tècnic, plantava cara. Ara el Txingurri gaudeix d'un Barça que sembla destinat a guanyar la Lliga d'aquí poques setmanes. Valverde ha seguit creixent. L'Athletic, no.