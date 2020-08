Unes 400 persones s'han reunit a les portes del Camp Nou per mostrar la seva disconformitat amb la gestió del president Josep Maria Bartomeu, qui no era a les oficines del club. El grup d'aficionats, la majoria joves, ha penjat pancartes amb consignes com "Messi queda't, Bartomeu fora", i ha proferit insults contra l'actual president.

651x366 Un grup d'aficionats es manifesta contra Bartomeu a les portes del Camp Nou / PERE VIRGILI Un grup d'aficionats es manifesta contra Bartomeu a les portes del Camp Nou / PERE VIRGILI

Alguns joves han arribat a entrar dins del recinte de l'estadi, que estava tancat, aprofitant que s'ha obert una porta per donar sortida a un vehicle. Això ha provocat la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Dimarts a la nit ja es van veure imatges similars al Camp Nou, un cop es va saber que Lionel Messi havia enviat un burofax demanant marxar del Barça.

Messi anirà a entrenar la setmana vinent a les ordres de Koeman, malgrat que vol aconseguir forçar la sortida d'un club on va arribar ara farà 20 anys, quan era un nen. Els aficionats que s'han manifestat han demanat a l'argentí que no se'n vagi. Ell, però, sembla disposat a marxar al Manchester City, decebut amb la gestió de Bartomeu.

Aquest matí, el precandidat a la presidència Jordi Farré ha anat a les oficines del club per iniciar els tràmits per presentar una moció de censura contra Bartomeu, tal com va anunciar a les xarxes. "Com vaig dir ahir, acabo de presentar un escrit per sol·licitar el vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta. No poden estar ni un minut més al capdavant del club. És hora de fets i no de paraules", ha escrit a les xarxes Farré, que el 2015 no va passar el tall per convertir-se en candidat.