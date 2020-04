La directiva del Barça, trencada en dos blocs

Cada dia que passa d’any 2020, el Barça s’enfonsa una mica més en un mar de guerres internes. Josep Maria Bartomeu va demanar a alguns dels directius més crítics amb la seva gestió que dimitissin, però aquests segueixen formant part de la junta sense intenció de plegar. I si cal fer-ho, volen que sigui en una reunió de la junta física, és a dir, cara a cara. Si dimarts va trucar als vicepresidents Emili Rousaud i Quique Tombas, aquest dimecres va trucar als directius Silvio Elías i Josep Pont. "Es fa fora gent que ha fet bé les coses. Som més directius els qui no estan contents, però Bartomeu envia ara el missatge de qui si algú es queixa, cau" s'ha queixat Rousaud, qui lidera la facció opositora dins d'una junta dividida. Si Bartomeu confiarà en un nucli dur acompanyat de Jordi Cardoner o Jordi Moix, Rousaud podria tenir el suport d'altres directius que no han rebut la trucada de Bartomeu.

Emili Rousaud, que havia estat escollit per liderar un projecte continuista i ha acabat apartat pel mateix Bartomeu, li va demanar que avancés les eleccions, previstes per a l’estiu del 2021. “Venen temps molt difícils econòmicament, no només per al Barça, sinó per a totes les empreses. I una junta en el seu últim any de mandat no és la més indicada per afrontar aquests reptes. I menys una junta en plena crisi amb una part de la directiva, amb els jugadors enfrontats i amb una mocadorada cada dia que es juga a l’estadi. El més prudent seria avançar les eleccions, però que consti que ho dic com una opinió personal”, explica un Rousaud que va dir-hi la seva als mitjans de comunicació, desafiant públicament un Bartomeu que, de moment, no s’ha sortit amb la seva. Ara mateix, la directiva esta trencada pel mig en dos blocs. Rousaud de fet, creu que Bartomeu aparta algunes de les persones amb més experiència de gestió empresarial just en un context de crisi.

Cal recordar que les eleccions s’han de fer de forma presencial, perquè el club encara no accepta el vot electrònic, motiu pel qual no es podrien fer unes eleccions en el context del covid-19. Bartomeu, de tota manera, no vol avançar les eleccions. Sempre ho ha defensat i segueix disposat a arribar fins al final del seu mandat. Part de les discrepàncies amb els directius crítics, de fet, neixen de la petició que li van fer fa unes setmanes, en l’última reunió presencial de la junta en un restaurant de Sant Just Desvern, d’avançar les eleccions. “El que vam comentar a la famosa junta informal de Sant Just va ser plantejar l’opció d’avançar les eleccions, però mai es va demanar que el president dimitís. Hi va haver un debat i malgrat que hi havia una majoria que apostava per un avançament electoral, al final no va passar res”, explica Rousaud. Els dos vicepresidents convidats a plegar expliquen que ells van ser els qui de forma més insistent van demanar aclarir responsabilitats quan va sorgir aquest escàndols. Els dos tenen la sensació que ara, Bartomeu els torna el cop.

Segons ha pogut saber l’ARA, Bartomeu no s’ha pres gaire bé sentir Rousaud a la premsa, criticant-lo per liderar “un mandat presidencialista”. L’entorn del president acusa Rousaud d’haver pensat més en la seva futura candidatura que no pas en el present, filtrant informació a la premsa. “Ja havia contactat amb molta gent perquè li portessin la campanya electoral, parlava amb molts periodistes, no prioritzava el present”, es queixen a l'entorn del president. Però també és cert que fa mesos que alguns directius mantenen contacte amb l’expresident Sandro Rosell per tal de crear una candidatura continuista diferent de la de Rousaud, que no generava consens. L’empresari Jordi Roche, que ha sopat amb molta gent del món del futbol els últims mesos, és el més ben posicionat a l’espera de fer un pas endavant.

Escenaris preelectorals

Del mandat de Bartomeu, doncs, en poden sortir dues candidatures “continuistes”, una oficial i una no oficial amb Rousaud, que medita si val la pena seguir en cursa electoral. Cal recordar que si dimiteix i marxa, Rousaud hauria d’avalar el 15% del pressupost per ser presidenciable. Si es queda en una junta que tanqui el mandat sense pèrdues, no ho hauria de fer. Rousaud però, recorda que ell encara no ha fet el pas de presentar candidatura, tot i que ja s'ha reunit amb persones en aquest sentit.

Així, ni ell ni Quique Tombas, l‘altre vicepresident degradat, marxen. I tot, amb Rousaud acusant Bartomeu de voler amagar l’escàndol del Barçagate. “Em llevo amb la consciència molt tranquil·la. Jo relaciono això amb el fet que vaig ser molt crític amb el cas de les xarxes socials. Soc al comitè d’adjudicacions, en el qual s’aproven factures superiors als 200.000 euros, i aquestes factures es van trossejar perquè no van passar per aquest comitè”, va dir a la SER.