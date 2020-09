Les eleccions del Barça duraran tot el cap de setmana del 20 i 21 de març, amb diferents punts de votació

La Junta directiva del Barça ha decidit, reunida aquest dijous, que les properes eleccions a la presidència se celebrin els dies 20 i 21 de març, coincidint amb el primer cap de setmana posterior a l'inici del període fixat als estatuts del club. Ateses les circumstàncies provocades pel covid-19, la junta ha decidit que les eleccions puguin celebrar-se durant tot el cap de setmana i en diverses seus per tot el territori. A més, es podrà votar per correu.

El Barça ha explicat amb un comunicat que "ateses les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia del covid-19, i amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i de fomentar la participació, la Junta ha decidit que aquestes eleccions puguin celebrar-se en el decurs de tot el cap de setmana, i en diverses seus repartides per tot el territori, i que s’habiliti l’opció del vot per correu".

La Junta Directiva també ha convocat l’Assemblea General de Socis Compromissaris per al dia 25 d’octubre, coincidint amb la celebració del partit contra el Reial Madrid. En cas que les circumstàncies derivades de la pandèmia no permetin "presevar la salut de tots els participants, la celebració de l’Assemblea s’ajornarà fins que es donin les condicions de seguretat sanitària perquè pugui ser convocada i celebrada presencialment" ha explicat el club. Aquests dies, el Barça havia estat parlant amb la secretaria general de l'esport com calia fer aquesta assemblea en temps de covid-19, ja que la llei de l'esport permet fer assemblees de forma telemàtica. El club havia estudiat una via que consistia en què la Junta Directiva prenia les decisions que solen votar-se a l'Assemblea, buscant una data en el futur perquè fossin ratificades. Opció que ha estat descartada.

Els precandidats escalfen motors

Les eleccions del 2021 podrien batre el rècord de precandidatures de la història al Barça. De moment, ja han confirmat la decisió d’aspirar a la presidència quatre socis: Víctor Font, Lluís Fernández Alà, Agustí Benedito i Jordi Farré. I els pròxims dies, les precandidatures podrien arribar a set quan es confirmi el pas endavant de Joan Laporta, Jordi Roche i Toni Freixa. La xifra encara podria augmentar a 8 si també presenta una proposta l’exdirectiu de la junta de Bartomeu, Emili Rousaud. Si fos així, s’igualarien les vuit precandidatures del 2003, una xifra que es podria superar si s’hi anima un novè soci, com Juan Rosell, expresident de la CEOE i de Foment; algun directiu de l’actual junta, o un grup d’aficionats, tal com va fer Seguiment FCB el 2015.

Segons va informar ahir la Cadena SER, Joan Laporta fa dies que treballa per poder presentar el seu equip. L’expresident ha anat explicant aquestes últimes setmanes que diria “abans de final d’any” si s’hi presenta o no. I sembla preparat per fer el pas. “És un projecte que em fa il·lusió, que tinc present. Estic reunint persones i professionals de la meva confiança, perquè cal pensar bé com capgirar la situació econòmica del club”, deia al juliol. Qui també s’ho està pensant és l’empresari Jordi Roche. Expresident del Girona (2001-05) i de la Federació Catalana de Futbol (2005-08) fa mesos que porta a terme reunions i consultes sobre una possible candidatura amb assessors. Roche va rebutjar el 2015 entrar a la directiva de Bartomeu i ara sembla preparat per fer el pas, tot i que fonts del seu entorn expliquen que no vol semblar un “candidat continuista”. Freixa, per la seva banda, també està enllestint els detalls per poder anunciar una candidatura. Seria la segona del que va ser directiu del club tant amb Laporta com amb Rosell i Bartomeu.

El primer soci que va anunciar la candidatura va ser Víctor Font. L’empresari granollerí fa anys que treballa la seva proposta. Josep Maria Bartomeu va anunciar després de la desfeta de Lisboa contra el Bayern que les eleccions serien al març, però continuen sense data oficial. Un cop es convoquin, es fixarà un calendari i la xifra de signatures de socis que necessiten els precandidats per esdevenir candidats. El 2015 van ser 2.534. A les últimes eleccions, les del 2015, s’hi van presentar set precandidatures: Josep Maria Bartomeu, Agustí Benedito, Jordi Farré, Toni Freixa, Joan Laporta, Jordi Majó i Joan Batiste, que representava el grup d’aficionats Seguiment FCB. Només van aconseguir les signatures necessàries per ser candidats Bartomeu, Laporta, Benedito i Freixa. Cinc anys abans, el 2010, Sandro Rosell es va imposar en unes eleccions en què els precandidats van tornar a ser set: Jaume Ferrer, Marc Ingla, Alexis Plaza, Jaume Guixà, Santi Salvat, Sandro Rosell i Agustí Benedito. Com va passar el 2015, només quatre van passar el tall: Rosell, Ingla, Benedito i Ferrer.

El rècord del 2003

El 2006, en canvi, no es van ni viure eleccions perquè només Joan Laporta va aconseguir les signatures per ser candidat, ja que els altres dos precandidats, Jordi Medina i Jaume Guixà, no van passar el tall. El 2003, Laporta va guanyar les eleccions amb més precandidats de la història fins ara: Joan Laporta, Lluís Bassat, Josep Maria Minguella, Jaume Llauradó, Josep Martínez Rovira, Jordi Majó, Jordi Casas i Jordi Medina. Els dos últims no van aconseguir les signatures necessàries i, per tant, els socis va