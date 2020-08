El burofax de Messi posa en marxa una moció de censura contra Bartomeu

El burofax que va enviar Lionel Messi en què demana marxar del Barça ha remogut tot el barcelonisme. Més enllà del debat al voltant dels motius que empenyen l'argentí a demanar marxar del Camp Nou, diferents grups de seguidors han reclamat iniciar una moció de censura contra el president Josep Maria Bartomeu. Malgrat la dificultat del procés en temps de covid-19, sense partits a l'estadi i amb menys facilitats per recollir signatures, el precandidat a la presidència Jordi Farré ha decidit tirar pel dret i aquest matí mateix ha anat a les oficines del club per iniciar els tràmits, tal com va anunciar a les xarxes. "Com vaig dir ahir, acabo de presentar un escrit per sol·licitar el vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta, no poden estar ni un minut més al capdavant del club. És hora de fets i no de paraules", ha escrit a les xarxes Farré, que el 2015 no va passar el tall per convertir-se en candidat.

L'escenari posterior al burofax, però, és caòtic. La decisió de Farré d'iniciar el procés no ha agradat a altres precandidats i grups d'aficionats, ja que, en lloc de coordinar-se entre ells (es volia fer una reunió telemàtica aquesta tarda), Farré ha demanat tota la documentació al club. Segons els estatuts, no es poden fer a la vegada dues mocions. I en cas que aquesta fracassi, no se'n podria fer una de nova fins a passats cinc mesos, motiu pel qual Bartomeu s'asseguraria acabar el mandat, com vol, fins a les eleccions del març, si Farré no se'n surt amb la seva.

Dimarts a la tarda, l’associació Manifest Blaugrana va anunciar la seva intenció d'iniciar una moció de censura contra la junta directiva de Josep Maria Bartomeu si no "recondueix la situació de Messi i assegura la seva continuïtat per, com a mínim, completar la temporada 2020-2021" i "dimiteix de manera immediata per donar pas a una comissió gestora que convoqui eleccions tan aviat com sigui possible" a la presidència. Aquest grup, que ja havia demanat la dimissió de Bartomeu després del 2-8, ha explicat aquest matí que, malgrat no compartir l'estratègia de Farré, estaria disposat a donar suport a la seva moció de censura per evitar dividir les signatures. En un comunicat, 'Manifesta Blaugrana' diu que posarà tota la seva infraestructura a favor de la moció presentada "per iniciativa pròpia" per un Farré a qui demanen que "escolti totes les veus".

🔴 COMUNICAT 🔴



Per davant de tots i de tot cal situar sempre l’interès del FC Barcelona. Es en aquest context que donem el nostre suport incondicional i absolut a la moció presentada pel Sr. Jordi Farré. pic.twitter.com/Q7Z1VKS0Qm — 🎗 Manifest Blaugrana 🎗 (@ManifestFCB) August 26, 2020

En la història del Barça, mai un president ha estat derrotat per una moció de censura. Per aconseguir tirar endavant el procés primer cal aconseguir les signatures del 15% del cens electoral del club. Abans del 2013, la xifra era del 5%, però a l'assemblea d'aquell any es va incrementar al 15%. És a dir, calen unes 17.000 signatures que s'han d'aconseguir en 14 dies hàbils a partir del dia posterior a la recollida de les paperetes. Per tant, Farré haurà de començar demà mateix.

Caldrà veure quins suports tindrà, ja que altres precandidats, com Víctor Font, van explicar que donaran suport "activament a la moció de censura ja en marxa". En aquest cas, però, es referia a la iniciativa impulsada per una altra plataforma, Més que una Moció, que es va presentar públicament el 29 de juliol i va crear una pàgina web (mocio2020.cat) per recollir suports online. Aquest grup afirma que ja té més de 2.000 signatures, però encara no havia anat a buscar els papers per iniciar oficialment el procés, com sí que ha fet Farré. I ara haurà de decidir si ajuda el precandidat o no. Consultats per l'ARA, la major part de precandidats afirmen que donaran suport a la proposta de Farré tot i no estar satisfets amb les seves formes.

Si la moció aconsegueixen el 15% de les signatures i són validades, encara caldria superar un últim punt: una junta delegada amb dos representants del Barça, els dos socis que presenten la moció i un representant de la Federació Catalana de Futbol ha de determinar si les raons proposades per iniciar la moció de censura són correctes. Si finalment la moció es pot organitzar, per prosperar hauria de rebre dos terços dels vots en unes eleccions en què participi com a mínim el 10% de la massa social. Laporta, per exemple, va veure com el 2008 s'arribava a votar i més del 50% dels socis votaven en contra seu, però com que no va arribar a les dues terceres parts, va seguir en el poder. L'últim intent per iniciar una moció de censura el va liderar Agustí Benedito ara fa tres anys, sense sort.

I tot entre veus que demanen la dimissió de Bartomeu, que no té pensat fer-ho. L'única possibilitat de veure eleccions abans del març, doncs, seria, que la moció de censura fos un èxit.