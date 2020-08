Barça-Bayern, el partit dels comptes pendents

El Barça arribarà a Lisboa amb les paraules dels jugadors del Bayern al cap. Els bavaresos, que ja porten uns dies concentrats a l’Algarve, han decidit assumir amb naturalitat la condició de favorits en el partit dels quarts de final de la Champions, amb una actitud a mig camí entre la seguretat en si mateixos i la temeritat. Leon Goretzka va dir ahir que “ara mateix tots els rivals són assequibles”, i Thomas Müller, que ells són “els favorits” per alçar la copa. Al vestidor del Barça aquestes declaracions serveixen per anar-se engrescant, per tenir motius per entrenar-se més fort. En el futbol, sovint les rivalitats són el motor que ha mogut grans victòries.

I el partit contra el Bayern té un munt de comptes pendents. Començant pel més evident, el de la porteria. Marc-André ter Stegen fa anys que intenta aconseguir la titularitat a la selecció alemanya, una plaça que defensa amb dents i ungles Manuel Neuer. Karl-Heinz Rummenigge, president d’honor del Bayern, s’ha encarregat de defensar Neuer: ha afirmat que “Alemanya té la sort de tenir aquest parell de porters, però Neuer és un porter de talla mundial i Ter Stegen va pel camí de ser-ho”. Ter Stegen, que va debutar amb la selecció amb 18 anys però sempre ha sigut suplent de Neuer, que ara en té 33, va alçar la veu per la falta de minuts amb la selecció a finals del 2019. I li va caure una tempesta a sobre. El Bayern, el club més gran d’Alemanya, sempre defensa els seus, i tant exjugadors com periodistes propers al club bavarès van defensar Neuer, que llavors s’havia lesionat. Uli Hoeness, president del Bayern, va arribar a dir que “Ter Stegen parla com si hagués guanyat 17 Mundials, però no té dret a reclamar res. Neuer és el numero 1”. Exporters de la selecció, com Bodo Illgner o Jens Lehmann, també van defensar Neuer, que a diferència de Ter Stegen no ha marxat mai d’Alemanya. Guanyar el duel directe a Lisboa, però, permetria a Ter Stegen deixar clar que per edat i galons ja li toca ser el porter titular sempre que jugui la mannschaft.

Les històries creuades entre bavaresos i catalans, de fet, articulen el partit de divendres. Un enfrontament que, curiosament, no es va viure en partit oficial fins a unes semifinals de la UEFA del 1996. Des de llavors, els dos equips s’han vist les cares en 10 partits oficials, amb un balanç de sis victòries del Bayern, dos empats i dues victòries del Barça. Els bavaresos, que durant molts anys eren la bèstia negra del Madrid, també han trobat la manera de plantar cara al Barça, tot i que als despatxos de l’Allianz Arena es mira amb certa enveja el Barça. En els últims 15 anys el Bayern ha guanyat tot just una Champions. I el Barça, quatre.

Els dos clubs han lluitat els últims anys, conjuntament amb el Madrid, per manar a Europa, compartint pel camí futbolistes com Mark van Bommel, Thiago Alcántara, Philippe Coutinho i Arturo Vidal. Patrik Andersson, Mark Hughes i Pepe Reina també han jugat als dos clubs, però a Lisboa serà interessant veure un jugador que va ser molt valorat a Munic, Arturo Vidal, enfrontar-se vestit de blaugrana a un producte de La Masia com és Thiago Alcántara. El germà de Rafinha va marxar al Bayern amb Pep Guardiola, just quan els alemanys volien fer-se seves algunes idees del joc blaugrana. El partit arriba just quan Thiago negocia un possible fitxatge pel Liverpool, cosa que tancaria una etapa en què ja s’ha enfrontat tres cops contra el Barça. L’hispanobrasiler va coincidir del 2015 al 2018 amb Arturo Vidal al Bayern, uns anys en que el xilè va guanyar la lliga tres cops però es va quedar sense la Champions. Vidal, entre la Juve, el Bayern i el Barça, portava vuit lligues consecutives, però el títol europeu no l’aconsegueix guanyar. De fet, per això va fitxar pel Barça. “Vidal és tot caràcter, la seva implicació ha fet que sigui respectat per tots”, va dir Rummenigge. I Vidal podria ser titular en el partit dels quarts de final, perquè coneix l’adversari i podria reforçar el mig del camp. Un partit en què el xilè necessita demostrar que la va encertar abandonant el Bayern per marxar al Barça.

I tot sota la mirada dels dos homes que haurien pogut ser els grans rivals per guanyar la Pilota d’Or aquest any si el premi no s’hagués cancel·lat. Lionel Messi, màxim golejador de la lliga espanyola amb 25 gols, i el polonès Robert Lewandowski, màxim realitzador de la Bundesliga amb 34, així com de la present edició de la Champions amb 13 dianes. Messi, que fa cinc anys va marcar un dels seus gols més recordats a la Champions trencant la cintura de Boateng, central del Bayern, ha fet només tres gols en aquesta edició de la màxima competició, l’últim contra el Nàpols fa pocs dies. Aquests tres gols són el seu pitjor registre des de l’any 2007. Però Messi, com tot el Barça, encara no ha dit l’última paraula.