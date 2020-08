Barça i Bayern, on està prohibit perdre

A Alemanya, hi ha una expressió per parlar sobre el Bayern: “Bayern-Dusel ”, que vindria a voler dir que els bavaresos sempre tenen molta sort, guanyant títols en els últims minuts. “No tens sort si no lluites”, va dir el porter Oliver Kahn sobre aquesta paraula, que no agrada gens als tres homes que van aixecar un imperi futbolístic al cor de Baviera: Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness. Aquest últim, de fet, va arribar a intentar acomiadar un periodista de la televisió oficial del club per utilitzar aquesta expressió després de guanyar un partit patint. “Al Bayern s’ha de guanyar sempre. Res de sort, s’ha de guanyar per treball, sent el millor dins i fora dels terrenys de joc”, diu l’exjugador del Barça Thomas Christiansen, que va enfrontar-se uns quants anys amb el Bayern a la Bundesliga.

A la fase final de Lisboa, només dos dels vuit classificats han aixecat la Champions abans: el Barça i el Bayern. I, de fet, sempre que aquests dos clubs s’han trobat a la Champions, qui ha guanyat el duel ha acabat alçant el títol. Són dos clubs amb moltes coses en comú. Tots dos creuen que per història haurien de tenir més Lligues de Campions, perquè en tenen tot just cinc per cap. Els dos són clubs rics però amb valors, ja que el Bayern va ser un dels pocs clubs que va oposar-se al nazisme i segueix participant en campanyes contra el racisme. Clubs amb arrels però amb contradiccions, com quan toca fer negocis amb estats com Qatar. Clubs en què guanyant la lliga ja no en fas prou. Clubs que s’ho juguen tot aquest divendres als quarts de final de l’estadi Da Luz (21 h). Malgrat haver alçat la lliga i la Copa, caure als quarts de final seria una decepció per a un Bayern que arriba al duel amb la condició de favorit. Al Barça, caure significaria acabar la temporada en blanc per primer cop en 12 anys.

El Barça, que avui tornarà a la feina dividit en dos grups, ja que Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda i Oriol Busquets es faran els tests per començar la pretemporada 2020-21, quan els seus companys encara han d’acabar la temporada anterior, sap que s’enfronta a un club que dels últims 21 partits n’ha guanyat 20 i n’ha empatat tot just 1. El Bayern s’ha convertit en una piconadora gràcies a Hans-Dieter Flick, un tècnic poc conegut que havia sigut l’ajudant de Joachim Löw a la selecció. Flick, que havia guanyat una lliga amb el Bayern quan era jugador, va fer-se càrrec del Bayern quan va ser acomiadat Nico Kovac el novembre del 2019. I des de llavors, el Bayern no ha fet res més que millorar, guanyant la lliga i la Copa. I espantant Europa, perquè s’ha convertit en l’equip més golejador del continent. Un projecte, però, que necessita la cirereta. La Champions.

Europa és la gran obsessió d’un club gran que durant molts anys estava a l’ombra del seu veí, el Munic 1860, però la nissaga de jugadors que van debutar els anys 50 i 60 van canviar-ho tot. Futbolistes com Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness han canviat, directament, tot el futbol alemany. Van ser ells qui el 1998 van demanar permetre als clubs esdevenir societats anònimes. Abans d’aquest congrés, només podien ser societats limitades en què els socis escollien els directius, que no cobraven, un model similar al Barça que el Bayern va trencar, liderat per futbolistes. “És un cas curiós perquè tothom respecta i tem el Bayern, que sempre ha estat controlat per exjugadors. Aquells admirats per tot el que van fer els anys 60 i 70”, admet Christiansen. Beckenbauer, de fet, va liderar el naixement de la nova societat anònima, en què el club ara posseeix el 75% de les accions. El 15% restant està dividit en tres paquets de 8,33% per a les tres empreses locals més importants de Baviera: l’assegurada Allianz, que dona nom a l’estadi; la marca esportiva Adidas, i el fabricant de cotxes Audi. Tot queda a casa, malgrat modernitzar-se.

Imparables a la Bundesliga

Amb aquest canvi, el Bayern va assegurar-se ser més poderós que els seus adversaris. Rummenigge és el president del club i treballa juntament amb Herbert Hainer, que era el CEO d’Adidas. Si abans ja era gran, amb aquest canvi ha convertit la Bundesliga en el seu jardí privat. Ha guanyat 29 de les 57 edicions de la Bundesliga, les 7 últimes de manera consecutiva. Una tendència que va començar aquell 1998. Des de llavors, 16 de les 23 lligues les ha guanyat el conjunt bavarès, que cada any fitxa els millors jugadors dels rivals sense problemes. La gran obsessió d’Uli Hoeness, el president que va arribar a entrar a la presó acusat d’evadir impostos, sempre ha sigut garantir que el Bayern sigui fort econòmicament, motiu pel qual el Bayern té tants diners que ha arribat a fer operacions sorprenents, com quan va fer un préstec de dos milions d’euros al Borussia Dortmund, un dels seus rivals, per evitar que fes fallida, perquè el Bayern sabia que així la lliga perdria valor. També ha ajudat econòmicament el segon equip de la ciutat, el Munic 1860, perquè va comprar a aquesta entitat el 50% de la propietat de l’Allianz Arena, estadi que inicialment compartien. Ara ja és tot del Bayern, que aquest any ha vist com el seu filial derrota el Munic 1860 a Tercera. Si l’any 1964 el Bayern era el segon equip de la ciutat, ara té un filial que derrota clubs històrics. “El Bayern ja no en fa prou guanyant a casa. Necessita brillar a Europa, i fer-ho jugant bé, si és possible”, admet Christiansen. De fet, Beckenbauer i Rummenigge es van encaparrar en fitxar Guardiola quan el Barça va golejar-los per 4-0 el 2009. Volien ser campions d’Europa jugant bé, però el tècnic català no va poder alçar la Champions. Ara, ho intentarà Flick.