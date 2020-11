Barça-Betis: la mare de tots els retrobaments sobre un camp de futbol

Més que un enfrontament entre dos clàssics del futbol estatal, avui dia un Barça-Betis (16.15 h / Movistar LaLiga) és un retrobament massiu. Fins a sis exblaugranes formen part de l'equip andalús: Claudio Bravo, Marc Bartra, Martín Montoya, Juan Miranda, Cristian Tello i Toni Sanabria. La llista pot ser completada per Emerson Royal, una copropietat dels dos clubs. Mentrestant, Ronald Koeman té a les seves files dos exbètics: Junior Firpo, suplent de Jordi Alba des de l'estiu passat, i Carles Aleñá, que va jugar al Villamarín sis mesos com a cedit. De fet, si l'holandès és ara l'entrenador blaugrana és en gran part pel fracàs de Quique Setién, que si va fer mèrits per entrenar algun dia al Camp Nou va ser precisament per fer les coses bé al Betis.

Dos retrobaments destaquen en aquesta ocasió per sobre de la resta. El primer el veurem a les porteries: Claudio Bravo a la dels visitants, i Marc-André ter Stegen, recuperat quasi per l’ocasió, a la dels locals. El xilè i l’alemany van compartir vestidor entre el 2014 i el 2016. Uns temps en què van protagonitzar una competència brutal que enraria l'ambient als entrenaments i que es va acabar quan Ter Stegen va amenaçar amb marxar al Manchester City perquè no jugava a la Lliga. En pocs dies, el club va decidir quedar-se amb el més jove, fet que va desencadenar la venda de Bravo al conjunt de Guardiola. Tot i el desenllaç, en públic sempre es van imposar les paraules respectuoses. "Sempre vaig tenir una bona relació amb Bravo. La situació era complicada perquè tots dos ho volíem jugar tot. Al final, ell va trobar una solució i li va bé", va dir Ter Stegen un cop va marxar la seva principal competència (després van venir Cillessen i Neto, i cap dels dos li va prendre el lloc). "No me’n vaig anar perquè hi hagués el Marc, amb qui mai vaig tenir problemes. Tenir-nos l'un a l'altre ens va beneficiar”, va respondre el xilè, que des de fa uns mesos juga al Betis.

651x366 El defensa del Barça Marc Bartra, durant el partit contra el Celtic / PERE VIRGILI El defensa del Barça Marc Bartra, durant el partit contra el Celtic / PERE VIRGILI

No serà la primera vegada que Bravo i Ter Stegen es retrobaran en plena competició. L'octubre del 2016, poc després que el capità de la selecció xilena se n'anés a Anglaterra, va visitar el Camp Nou en partit de Champions, a la fase de grups. El record, però, no és bo per als seus interessos, ja que el City va perdre 4 a 0 i ell va ser expulsat al minut 53 per intentar arreglar una greu errada tocant la pilota amb les mans fora de l'àrea.

"A Koeman no el voldria ni com a encarregat del material"

El segon retrobament picant del Barça-Betis no és tan políticament correcte com el primer. Cal viatjar 12 anys enrere per entendre les declaracions de l'actual (i veterà) capità del Betis, Joaquín Sánchez, contra Koeman d'aquesta setmana. En una entrevista a la SER, l'extrem andalús va recordar la mala experiència que va tenir al València, el 2008, sota les ordres de l'entrenador holandès: "A Koeman no el voldria ni com a encarregat del material. Ens vam dir de tot. No ens saludarem. Havíem d'explicar nosaltres [els jugadors] a la pissarra com havíem de jugar". Preguntat per aquestes paraules, el tècnic del Barça ha respost de manera més elegant: "És un tema interessant per als periodistes, però jo prefereixo no entrar-hi. Si Joaquín vol parlar-ne més, és el seu problema. Sabem que parla molt bé".