El Barça sense Busquets sap que pot estar tranquil amb Rakitic

Sergio Busquets és el timoner del Barça des que Pep Guardiola, la temporada 08/09, li va donar la confiança de fer-lo pujar al primer equip i el de Badia del Vallès va respondre amb un futbol tan exquisit que va anar gravant el seu nom en una posició tan exigent com és la de migcentre defensiu del conjunt blaugrana. Amb el permís de Ter Stegen i dels centrals, Busquets és el primer arquitecte de la construcció del joc blaugrana i, quan no hi és, es desperta una remor en l’aficionat culer que recorda com és d’imprescindible per a aquest equip un futbolista que no acostuma a sortir a la foto dels gols, però que aporta un treball poc vistós per a l’espectacle, però absolutament necessari perquè l’engranatge del Barça funcioni.

Al seu costat, sovint, l’entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, hi ubica Ivan Rakitic, un futbolista que no s’ha format al planter blaugrana i que va arribar a canvi de 20 milions d’euros l’estiu del 2014, quan Luis Enrique acabava d’aterrar a la banqueta del Barça i Cesc Fàbregas feia les maletes cap a Londres. Al Sevilla Rakitic portava la batuta del mig del camp dels andalusos, mentre que al Barça no ha dubtat a posar-se la granota de feina des del primer dia. El croat és un dels futbolistes més rendibles en les tres temporades i mitja que porta al club: s’ha perdut només 24 partits (d’un total de 227), i només un per lesió. Amb Valverde ha participat en 44 de 46 enfrontaments oficials. Els dos partits que no ha jugat amb el tècnic basc són l’anada de la primera ronda de la Copa del Rei contra el Múrcia i el derbi de Lliga contra l’Espanyol a la segona volta, en què Valverde va fer rotacions per l’eliminatòria de Copa contra el València.

L’eficàcia i el compromís del croat són valors indubtables i, per a alegria de tots els culers, ha demostrat ser un recanvi de luxe de Sergio Busquets. Ahir, contra l’Ahtletic, Rakitic va fer una exhibició a la posició de pivot. Va ser molt actiu en la construcció del joc i, amb 79 passades (amb un 88,6% d’efectivitat), va ser el migcampista que més en va fer amb diferència; un faceta en què va brillar especialment en la primera meitat, quan es va veure un recital blaugrana i els bascos van oferir facilitats. Rakitic també va destacar per la seva intensitat en la pressió i la recuperació, i es va guanyar, en més d’una ocasió, l’ovació del Camp Nou gràcies a accions defensives vistoses, d’aquelles que l’aficionat sap apreciar i agrair. I no només l’aficionat; Valverde va lloar, un cop més, el croat: “Rakitic és un bon recanvi de Busquets. Se situa bé i aporta molt esforç i pressió quan perdem la pilota. Ens ajuda molt, ja ha jugat en aquesta posició en altres ocasions”. De fet, abans del partit contra l’Ahletic, el tècnic del Barça ja havia explicat el rol de Rakitic: “Els futbolistes s’adapten a posicions diferents de les dels seus orígens. És fonamental per a nosaltres i per això juga tant. Està fent una temporada extraordinària. És fiable al 100%”.

Ahir, un cop més, el croat li va donar la raó al seu tècnic. “El Txingu sap que si Busquets no put jugar té un recanvi que ho farà gairebé tan bé com ell”, va dir el tècnic de l’Athletic, Cuco Ziganda, preguntat per Ivan Rakitic.