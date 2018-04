"Dins d'Espanya, el Barça representa la identitat catalana"

Dia intens a Roma abans del partit. Josep Maria Bartomeu s'ha trobat amb el màxim dirigent romanista, James Pallotta, que ha viatjat des de Boston, on viu. Abans, el chief revenue officer del Barça, Francesco Calvo, i el director general del Roma, Mauro Baldissoni, han participat en un acte en què han parlat del poder de les marques esportives davant d'estudiants universitaris, i en què Calvo, que sol parlar poc, ha fet de portaveu del Barça per explicar a Itàlia, la seva terra, com és el club blaugrana.

Calvo, que abans va treballar a la Juve, ha explicat: "El 1992 Barcelona guanya la seva primera Champions i organitza els Jocs. Va ser un any clau —no et puc dir quina de les dues coses ha acabat ajudant més—, ja que el 10% dels turistes que arriben a Barcelona ho fan pel Barça. El nostre museu és dels més visitats d'Espanya, factura 45 milions l'any". Calvo ha admès que és més senzill treballar en clubs amb un sol accionista. Al Barça, en canvi, hi ha famílies lligades al club des de fa dècades. "Així que no sempre es prenen decisions pensant en els negocis, però aquest fet ha donat personalitat al club. És un club que representava l'orgull polític de Catalunya durant el franquisme. El Barça representa un poble".

Calvo ha recordat: "La frase 'Més que un club' identifica què és el Barcelona per a la població catalana. És un club particular: no té propietari sinó 140.000 socis, més del 90% dels quals resideixen a Catalunya. Per tant, a la història d'Espanya, el Barcelona representa plenament la identitat catalana. És un territori molt diferent de l'italià. Els aficionats participen de manera diferent, hi ha un interès de 360 graus i menys histèria pel que fa al resultat esportiu. Les eleccions generen passió, perquè el Barcelona és la institució catalana més important del món... Quan el president és elegit és gairebé tan important com l'elecció del president de la Generalitat de Catalunya. Al Barça es voten moltes coses, com patrocinadors a la samarreta o la reestructuració del Camp Nou".

Preguntat sobre la polèmica provocada pel preu de les entrades als aficionats del Roma al Camp Nou (90 euros), Calvo ha dit: "No puc dir si és just o no, però hi ha un raonament: potenciar i cuidar el públic local, ja que els nostres socis paguen molt poc. Som dels clubs que menys ingressen per abonaments; per tant, cal ingressar amb les entrades".