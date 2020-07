El Barça farà un mosaic al Camp Nou amb imatges dels seus fans

El Barça crearà un mosaic amb imatges dels seus fans a la façana del Camp Nou. Segons ha anunciat aquest dimarts Rakuten, el club blaugrana i el seu patrocinador principal portaran a terme la iniciativa The big picture, a través de la qual es construirà un nou vinil a la façana de l’estadi amb les imatges de 46.000 fans d’arreu del món.

En un moment que els partits es disputen a porta tancada, sense la presència de públic, la intenció des del Barça i Rakuten és fer un gest d’agraïment cap als seus aficionats i seguidors, que han mostrat el seu suport incondicional tots aquests mesos des de casa durant una època molt difícil per al club, marcada per la pandèmia del coronavirus.

Rakuten welcomes you to become part of the @FCBarcelona home base, Camp Nou! Don't miss out on your chance to be part of Barca history! https://t.co/KOMYhdvnIi — Rakuten Today (@RakutenToday) July 21, 2020

És per això que se’ls oferirà l'oportunitat única de formar part del Camp Nou registrant-se a una web creada especialment per a l'ocasió. Els fans hauran de pujar la seva foto animant el Barça per sol·licitar la seva participació al mosaic gegant, que s’ubicarà a la façana principal de l’estadi, juntament amb els jugadors del primer equip Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Luis Suárez i Leo Messi.

Rakuten també llançarà una apli que permetrà als visitants trobar la seva imatge dins del mosaic per mitjà d’una experiència de realitat augmentada. A més, les fotografies també estaran disponibles en versió digital, per a aquells fans que no puguin visitar l’estadi.

Els aficionats i seguidors podran enviar la seva foto des d’aquest mateix 21 de juliol a les 7.00 h fins a l'11 d’agost a la 1.59 h, o bé fins que es rebin les 46.000 imatges. L’accés al Camp Nou estarà condicionat a les mesures sanitàries.