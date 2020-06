La Champions s'acabarà amb una final a vuit a Lisboa

La Champions League s'acabarà a Lisboa. En una roda de premsa, la UEFA ha confirmat el calendari final de les competicions continentals de clubs, amb la gran final a l'Estádio da Luz de Lisboa el dia 23 d'agost. A la reunió del consell executiu de la UEFA s'ha decidit que els quarts de final, les semifinals i la final seran a partit únic a la capital portuguesa, amb partits tant al José Alvalade com a l'estadi da Luz. Tots els partits seran a les 21h, amb els quarts de final els dies 12 i 15 d'agost, les semifinals els dies 18 i 29. I la final, el dia 23.

Abans caldrà jugar la tornada dels vuitens de final que no es van poder acabar: els partits Barça-Nàpols, Manchester City - Reial Madrid, Bayern-Chelsea i Juventus - Olympique de Lió. Aquests partits es jugarien el 7 i el 8 d'agost, però queda per decidir l'escenari. Si els clubs locals (Barça, Manchester City, Bayern i Juve) no poden jugar a casa per motius de seguretat, els partits es podrien jugar a Porto o Guimarães, a Portugal. El Barça vol jugar la tornada contra els napolitans al Camp Nou, però la UEFA encara no ho ha autoritzat. A l'anada el partit va acabar amb empat (1-1).

La fase final amb vuit equips, doncs, començarà a Lisboa el 12 d'agost i s'acabarà el dia 23. El sorteig dels quarts de final serà el 10 de juliol, quan encara no es coneixeran tots els equips classificats. De moment ja han arribat als quarts l'Atalanta de Bèrgam, l'RB Leipzig, l'Atlètic de Madrid i el PSG. Tots els duels serien a partit únic, amb els vuit equips classificats concentrats a Portugal tots els dies per evitar contagis. La UEFA però, encara no ha explicat tot el protocol sanitari per uns partits que segons el seu president Aleksandr Ceferin, haurien de ser sense espectadors, tot i que no es podria descartar un canvi en funció de la situació del covid-19 llavors. "Aquesta possibilitat serà analitzada a mitjans de juliol" ha explicat Ceferin. Tal com passa a la lliga, els equips podran fer cinc substitucions.

Inicialment la final de la Champions s’havia de jugar el 30 de maig a l’estadi Atatürk de la ciutat més poblada de Turquia. Un estadi amb capacitat per a més de 70.000 espectadors inaugurat el 2004, seu de la final entre el Liverpool i el Milan de l’any 2005. Però les autoritats turques van demanar a la UEFA no organitzar el partit, ja que les mesures de seguretat contra el covid-19 obliguen a celebrar-lo sense espectadors, fet que impedeix tenir beneficis econòmics. Aquest any, doncs, la final serà a Lisboa i Istanbul serà la seu de la final del 2021. Les seus decidides per als propers anys es mouen en el calendari: Sant Petersburg serà seu el 2022, Munic el 2023 i Wembley el 2024.

La UEFA per cert, també ha explicat que el calendari previst per la propera edició de la Champions, aquella de la temporada 2020/21, no s'altera. Així, el 8 d'agost es posarà en marxa la fase preliminar. El 18 i 19 d'agost es jugarà el primer torn, el 25 i 26 la segona ronda, el 15 i el 16 la tercera, i finalment, les dues darreres setmanes de setembre el play-off final. La fase de grups, amb la presència del Barça, començaria el 20 d'octubre.

L'Europa League, a Alemanya

També canvia de seu l'Europa League. Si inicialment s'havia de jugar a Gdansk (Polònia), finalment es jugarà una final a vuit en diferents ciutats alemanyes. Els partits de vuitens de final pendents es disputarien la setmana del 4 d'agost. I després, del 10 al 21 d'agost, arribaria la fase final a Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf i Colònia, que seria la seu de la final.

La Supercopa de la seva part, també pateix canvis al calendari. La final havia de ser aquest agost a Porto, però finalment es jugarà el 24 de setembre al Puskas Arenas de Budapest. Les properes edicions d'aquest torneig, on el campió de la Champions s'enfronta al campió de l'Europa League, seran a Belfast (2021), Helsinki (2022) i Kazán (2023).

La Champions femenina, al País Basc

La Lliga de Campions femenina, aturada des de fa mesos, s'acabarà al País Basc amb un format de final a vuit. La final serà al Reial Arena de Sant Sebastià, amb partits anteriors també a San Mamés, tal com ha decidit el comitè executiu de la UEFA a la reunió d'avui. Així, tots els quarts de final es jugaran a partit únic entre el 21 i el 30 d'agost. Els duels son Barça - Atlètic de Madrid, Olympique de Lió - Bayern de Munic, Glasgow City - Wolfsburg i Arsenal - París Saint-Germain.

Estava previst que aquesta eliminatòria i les semifinals es resolguessin en dos partits, d'anada i de tornada, però l'ajornament per la pandèmia de coronavirus també comporta un canvi de format del torneig. El Viola Park de Viena, escenari inicialment previst per a la trobada pel títol, es quedarà per tant sense la final d'aquesta atípica edició de la Lliga de Campions.

Barcelona, seu de la final de la Champions

La UEFA també ha anunciat que la fase final de la Champions de futbol sala tindrà com a seu Barcelona, del 8 al 11 de octubre. Inicialment, la final four s'havia de jugar a Minsk, que passarà a ser la seu el 2021.