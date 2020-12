El Barça perd la Champions i alimenta la maledicció de Colònia (33-28)

El Barça seguirà un any més sense ser el campió de la Lliga de Campions. El Kiel s’ha endut aquesta nit el títol europeu (33-28) en l’últim assalt de la final four de Colònia, i ha tombat el guió tipus sobre el paper, fent bona la seva candidatura dels arguments curts, però ben triats. La seva reconstrucció ha pogut amb el projecte gran. L’aspirant tomba el millor equip de les últimes dues temporades, el de la plantilla més àmplia i les 22 victòries consecutives en la màxima competició continental.

La cantarella de fallar al dia D amb els deures fets és cruel. No es pot fer més, segur. Els zebres s’han merescut aquesta final. Han sigut millors en la proposta que beneficia el rival. El 6:0 defensiu s’ha sumat al recital de Niklas Landin per dominar, tan simple. Els jugadors han signat el partit que necessitava recuperant pilotes per pujar ràpid al contraatac, repartint responsabilitats per no focalitzar-ho tot en Sander Sagosen.

Xavi Pascual ha intentat minimitzar les fuites amb canvis constants de la tàctica per recuperar sensacions. L’entrada de Gonzalo Pérez de Vargas sí que ha funcionat, però ha sigut l’única. El porter toledà, aquesta jornada suplent, ha donat oxigen a l’equip, que ha remat, sense encert. La desena Champions haurà d’esperar com a mínim fins a l’edició del 2021. Colònia segueix sent territori prohibit.