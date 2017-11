El Barça-Ciudad Encantada canvia d'horari per evitar la vaga de dimecres

El partit entre el Barça Lassa i el Ciudad Encantada corresponent a la jornada 9 de la Lliga Asobal, programat inicialment per a aquest dimecres, 8 de novembre, es disputarà finalment aquest dimarts (18.00 h, Movistar Deportes 2) al Palau Blaugrana.

El club blaugrana ha sol·licitat avançar un dia el partit com a conseqüència de la possible vaga general convocada per al mateix dimecres a tot Catalunya, que podria afectar el normal desenvolupament del partit.

Xavi Pascual ha parlat abans del partit i ha valorat l’afectació del canvi d’horari. "Intuíem que podia passar alguna cosa, i aquest matí ens ho han confirmat; hem preparat el partit i hem afegit alguns canvis en qüestió de càrregues", ha explicat. El tècnic també ha volgut deixar clar que "el canvi d’horari no vol dir que no hàgim preparat el partit", ja que l’equip s’ha entrenat aquest dilluns a consciència.

A banda de l’esmentat canvi d’horari del partit, aquest dilluns també s’ha sabut que Jure Dolenec haurà de passar pel quiròfan per una lesió al menisc del genoll dret. "Porta temps arrossegant l’afectació, però teníem una limitació en la primera línia i ha fet un gran esforç. És una baixa important, perquè deixa un únic jugador al lateral dret”, ha lamentat Pascual.