"Si vam guanyar l'Atlètic de Madrid, podem fer-ho també contra el Barça"

La gespa artificial del Municipal de Cornellà tornarà a exigir esforços a un equip de Primera Divisió. Després d'eliminar l'Atlètic de Madrid, l'equip de Guillermo Romo vol seguir somiant contra el Barça. El conjunt verd té una nova oportunitat als setzens de final de la Copa del Rei aquest dijous (21 h, DAZN) per continuar fent història i pispar-li una plaça als vuitens al gegant blaugrana, que hi arriba en hores baixes després de perdre la Supercopa fa uns dies. L'ARA ha pogut parlar amb l'entrenador del Cornellà i el seu capità, Eloy Gila, a poques hores d'una cita que els encantaria que fos amb públic a les graderies.

Com arriba l'equip al partit després de l'empat a la Lliga d'aquest cap de setmana?

Gila: Hem tingut algunes baixes aquesta setmana [dues per covid i dues per lesió], però esperem recuperar efectius. Tenim molts ànims. Jugar contra el Barça no passa tots els dies. És una motivació extra per carregar les piles.

Romo: Estem molt bé d’ànims. Realment no ens hem trobat amb cap problema de motivació al llarg de la temporada. És veritat que hem començat molt bé l'any, que els estímuls de la Copa, els rivals i els resultats ens han acompanyat. Però una cosa és estar bé i una altra de diferent és mantenir la seriositat per a tot el que ens trobarem.

La fita que voleu aconseguir contra el Barça ja la vau aconseguir guanyant l’Atlètic de Madrid. ¿Això us dona un punt extra de seguretat?

G: Haver-ho pogut fer contra l’Atlètic de Madrid t’ajuda a creure que és possible i que som capaços de fer-ho. Tot i això, sabem que la dificultat és màxima i que serà molt complicat. Intentarem fer un partit semblant, aprofitant el camp que tenim, la gespa artificial i unes dimensions poc habituals per al Barça.

R: En el seu moment no érem conscients que podíem fer-ho contra l'Atlètic de Madrid, aquesta és la realitat. Però el futbol és un esport en què en un partit, sent tu l'equip local i jugant amb les teves armes, poden passar un munt de coses al teu favor que et portin a la victòria.

El format de la Copa és propici per a aquest tipus de gestes.

R: La competició té un plus d'emoció gràcies al format. Al final, a tots ens agraden les proeses heroiques, aquestes situacions en les quals un equip més humil com el nostre és capaç d'eliminar un rival de Primera Divisió. La Copa, jugant-se a partit únic, augmenta l'expectació.

G: El format de la Copa és el millor per als clubs petits. I crec que també ho és per a l’aficionat, ja que és més fàcil que hi hagi alguna sorpresa. L’equip gran potser no ho veu així, però a nosaltres ens afavoreix. El que sí és cert és que hem tingut la mala sort que no hi ha públic per culpa de la pandèmia.

651x366 Els jugadors de l'UE Cornellà celebren la seva victòria davant l'Atlètic de Madrid / QUIQUE GARCIA / EFE Els jugadors de l'UE Cornellà celebren la seva victòria davant l'Atlètic de Madrid / QUIQUE GARCIA / EFE

¿Us hauria agradat un altre rival?

G: Quan ens va tocar l’Atlètic de Madrid ja va ser una festa, però poder eliminar-los i que ara et toqui el Barça… Imagina-t'ho! Estem contentíssims, amb moltes ganes i acceptem el repte. Al final és un partit del qual hem de gaudir i en què hem de competir. Després ja veurem quin resultat en podem treure.

El Barça juga a un futbol molt diferent del de l’Atlètic de Madrid. Quins matisos heu de buscar per afrontar el partit amb les màximes garanties?

R: Hi ha matisos tàctics de preparació. També n'hi ha d'organització arran de l'alineació i de l'estructura que triem. També serà important el pla que vulguem plantejar. Part de la preocupació pel partit és l'alineació que ells trauran, com ja ens va passar contra l'Atlètic. La diferència és que ells ja havien jugat en Copa en camp sintètic i ens en vam poder fer una idea. Jo no sé quin equip ens traurà el Barça. No sé si jugaran els més o els menys habituals, i això no ens permet preveure gaire coses.

El Barça no passa pel seu millor moment. No pot comptar amb Messi.

G: Això no sé si és bo o dolent. Estic segur que voldran passar ronda, esvair dubtes i tornar a guanyar. El més perillós que té el Barça és el joc de combinació, la qualitat i la precisió que tenen en pocs metres. Hem d’anar amb compte amb això i cal que defensem bé els espais interiors perquè no puguin fer el seu joc.

R: Independentment de qui jugui, el Barça té un ADN particular i una gran facilitat per construir. A més, crec que Koeman repetirà el 4-3-3, un sistema que li permet afrontar els partits amb més rigor i determinació. Ens obligaran a fer les coses molt bé, això segur.

Quin tipus de partit voleu plantejar?

G: Defensivament, la idea és molt semblant a la que teníem el dia de l’Atlètic de Madrid. Però a l’hora de pressionar sí que serà diferent. És més fàcil que juguem al contraatac tenint en compte la seva qualitat i que serà difícil robar-los la pilota. El que volem és portar ràpid la bola al seu camp en espais en què no se sentin còmodes.

R: Vull que siguem un equip proactiu i que el Barça se senti el més exigit possible. Hi ha coses que són determinants. Per exemple, posar-nos per davant al marcador, que ells no es trobin a gust i que se sentin amenaçats.