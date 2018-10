Nova operació contra les entrades falsificades en un Camp Nou amb llargues cues per entrar

Abans del clàssic, agents de la Guàrdia Civil han controlat alguns dels punts d'entrada al Camp Nou per intentar detectar entrades falses. Aquesta operació forma part del conegut com a cas Duarte, una operació iniciada pel mateix Barça ara fa un any abans del clàssic contra el Madrid, quan es van detectar milers d'entrades falsificades utilitzant el codi QR de carnets de soci.

Amb l'ajuda de treballadors del club, els agents han controlat punts d'entrades on els lectors de codis QR detectaven les anomalias. Per aquests motiu s'han generat cues d'entrades. Les persones amb entrades falsificades, en molts casos turistes que les han comprat a empreses que fan negoci, han estat apartades per poder rebre informació sobre com les havien comprat.

En total, més de 100 agents han treballat tant a l'exterior com l'interior de l'estadi han buscat entrades falsificades per poder obtenir més informació sobre les empreses que obtenen beneficis captant socis blaugrana per poder falsificar els seus carnets i entrades.

Aquesta setmana set persones ja van ser detingudes. Aquesta operació va ser ordenada per Joaquín Aguirre, titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, arran d’unes diligències obertes per la Fiscalia Anticorrupció. La fiscalia, a la vegada, havia obert el cas a partir de la investigació que el mateix Barça havia fet contra la falsificació d’entrades i carnets en l’últim Barça - Reial Madrid, de la temporada passada, quan el club va modificar el sistema lector dels codis QR per detectar codis impresos en suports no autoritzats. “És un cop contra la revenda i la falsificació, que han fet molt mal al Barça, un avís per a navegants. Hi ha molta gent que vol treure profit de les entrades i calia donar un cop sobre la taula”, explicava la directiva del Barça. En total: 7 detinguts, un investigat i 12 escorcolls.

Incidents fora del Camp Nou

Abans del partit també s'han viscut incidents a la travessera de les Corts, on grups d'animació i radicals del Barça que no poden entrar al Camp Nou han tallat el trànsit, amb alguna baralla tant amb aficionats madridistes com amb els Mossos d'esquadra.