Els pesos pesants del Barça marquen el camí (3-0)

Amb pas ferm i lletra clara, el Barça de mica en mica escriu les pàgines d’una Lliga destinada a ser seva. A mig camí, al final de la primera volta, l’equip d’Ernesto Valverde ha anat millorant automatismes, recuperant jugadors i, sobretot, defensant millor, allunyant la inseguretat que va acompanyar l’equip en les primeres etapes d’una temporada clau de cara al futur. La temporada en què jugadors com Rakitic, i el tècnic, Valverde, encara no saben on seran d’aquí uns mesos, el Barça ha aconseguit recuperar el control de la competició tot i les derrotes contra el Leganés i el Betis. Tot i rebre més gols que l’any passat. Tot i que no sempre ha jugat com els àngels.

Contra l’Eibar, el Barça va saber madurar el partit, esperant les errades del conjunt basc, sempre esbojarrat, per acabar golejant en un triomf en què no es va ni despentinar. El Barça s’ha convertit en un artista veterà que sap dosificar el seu talent, sense cansar-se quan no toca, evitant el risc de lesions incòmodes, i prement l’accelerador quan toca per aconseguir el botí dels tres punts. Contra l’Eibar van decidir els pesos pesants, els jugadors que seran recordats quan passin les dècades, sumant tres punts clau per deixar l’Atlètic de Madrid com a únic perseguidor a la Lliga, després de la derrota del Sevilla a San Mamés contra l’Athletic.

Luis Suárez, que no marcava cap gol al Camp Nou des que va fer-ho al clàssic contra un Madrid en què llavors encara manava Lopetegui, va obrir el camí del triomf, en una festa col·lectiva que servir per retre homenatge a un Leo Messi que, sense jugar el seu millor partit, va marcar el seu gol número 400 a la Lliga. L’argentí, amb una mitjana de gairebé un gol per partit, sempre apareix. També els dies que està emboirat, que està ben marcat o no es troba còmode. Sempre té alguna ocasió. I, per defecte, alguna acaba al fons de la porteria rival.

Després de les males sensacions al camp del Llevant a la Copa, Valverde va intentar apagar l’incendi de Coutinho –que feia cares llargues després de veure com ha perdut protagonisme– oferint-li la titularitat al costat de Messi i Suárez, descansats després de no fer el viatge a València dijous. Al mig del camp, Valverde va voler assegurar que no es perdria la pilota contra un Eibar sempre agressiu amb la seva pressió alta, encomanant la tasca d’amagar la pilota a un Arthur Melo cada cop més adaptat a l’estil de joc blaugrana. Amb el suport d’un Busquets omnipresent i Rakitic, el Barça va minimitzar riscos contra un Eibar que va jugar un gran primer temps, gaudint de dues bones ocasions i plantant cara, en part gràcies a les curses elèctriques de Marc Cucurella, el lateral propietat del Barça cedit a l’equip d’un José Luis Mendibiliar sempre valent. I ser valent, al Camp Nou, t'acaba condemnant a patir derrotes, com li acostuma a passar al tècnic basc. Quan millor estava l’Eibar, el Barça va remenar la pilota molt ràpid, amagant-la al rival, per entregar-la a un Suárez que, tot sol davant Riesgo, el va batre amb un xut creuat.

Amb el primer gol al sac, el Barça va saber esperar el moment per donar el segon cop. Madurar el partit, en un segon temps en què Messi, que anava mig coix després de rebre un cop, va saber aprofitar una de les dues ocasions que va tenir per sentenciar el partit, i va deixar molt trist un Eibar que no va tornar a aixecar més el cap. Poc després, gairebé sense angle, Suárez va fer el seu segon gol, que va permetre a Valverde començar a pensar en el futur amb els seus canvis. Uns canvis significatius, ja que va protegir Coutinho mantenint-lo sobre la gespa durant tot el matx. El brasiler, sense marcar diferències, va demostrar que té ganes de tornar a ser important, de tornar a ser un d’aquells jugadors que decideixen els partits, com els pesos pesants del Barça, els Messi i Suárez. Els homes que marquen el camí.